익산 희망연대 “익산지역 자전거도로 관리 부실, 개선 시급”

익산지역 자전거도로 안전관리가 부실해 개선이 시급한 것으로 나타났다.

익산 시민단체 희망연대(공동대표 류종일·최병천)는 지난 9월 27일부터 10월 28일까지 한 달간 진행한 ‘익산 자전거도로 모니터링’ 결과를 18일 공개했다.

탄소중립 사회 실현과 녹색교통 활성화를 목표로 추진된 이번 모니터링은 시민이 직접 현장을 살피고 개선점을 제안하는 참여형 거버넌스 모델로, 시민 자원봉사자 30명이 참여해 익산 도심 및 외곽의 자전거도로 총 79㎞ 구간을 달리며 직접 안전성과 이용 편의성을 점검했다.

조사 결과 도심 구간에서는 노면 균열·침하·미끄럼 위험 등 불량 구간이 다수 확인됐으며, 일부는 배수 불량으로 빗물 고임 현상이 발생했다.

이와 관련해서는 자전거도로의 색상 통일 및 픽토그램(그림표시) 도입을 통해 시인성과 미관을 높이고, 마모된 노면표시와 자전거 횡단도의 재도색이 시급하다는 의견이 제시됐다.

또 교차로 자전거 전용 신호등 확대와 불법주정차·적치물 등 주행 방해 요소에 대한 단속 강화 필요성도 제기됐다.

탑천 자전거길은 공기주입기 수리 및 추가 설치, 방향 안내표지 확충, 침수 구간 배수시설 정비가 필요한 것으로 나타났다. 금마사거리~백제왕궁 구간은 노면 불량과 볼라드 파손 등 관리 미흡 문제가 확인돼 정기적인 관리체계 보완이 필요한 것으로 조사됐으며, 미륵사지~금마사거리~백제왕궁을 잇는 역사문화형 자전거길 확장 방안이 제안됐다.

만경강 자전거길은 모현동·영등동·마동·동산동 등 주거지역에서 접근성이 낮아 진입로 신설 및 연결성 확보가 필요하다는 의견이 나왔다.

금강 자전거길은 쉼터 파손 등 시설물 보수, 성당포구 일대 스탬프·공기주입기 고장 수리, 상습 침수구역 구조적 개선 또는 진입 제한 표지 설치가 필요한 것으로 조사됐다.

희망연대는 이번 결과를 바탕으로 익산시가 도심 속 자전거 문화를 확산할 수 있도록 도심형 자전거 대행진 및 시민 자전거 축제 개최, 자전거 여행코스 안내지도 제작 및 인증제 도입, 공공자전거 시범사업 추진, 시민 모니터단 제도화 등을 제안했다.

희망연대 관계자는 “자전거는 친환경 교통수단으로서 탄소중립 사회를 실현하는 핵심 수단이자, 시민의 건강과 여가를 증진하는 중요한 생활문화의 한 축”이라며 “시민들이 안전하고 편리하게 자전거를 이용할 수 있도록 지방자치단체가 적극적인 정책을 펼쳐주길 바란다”고 밝혔다.

