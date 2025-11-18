완주군의회, 내년 예산안 등 주요 현안 집중 점검

오는 20일부터 제2차 정례회 개회, 27일간 행정사무감사

완주군의회가 20일 제297회 완주군의회 제2차 정례회를 개회하고, 다음달 16일까지 27일간의 의사일정을 시작한다.

의회는 이번 정례회 기간 중 2025년도 행정사무감사와 2025년 제5차 추가경정예산안, 2026년도 예산안 등 군정의 핵심 현안을 심의한다.

행정사무감사특별위원회(위원장 이경애)는 △24일 총괄(군수, 부군수) 기획예산실, 감사담당관, 수소신산업담당관, ㈜완주테크노밸리 △25일 행정자치국 △26일 문화관광복지국 △27일 경제산업국 △28일 건설안전국 △12월1일 보건소, 농업기술센터, 완주산업단지사무소, 상하수도사업소, 도서관사업소, 의회사무국 △12월2일 완주군시설관리공단 및 미진부서 등의 순으로 감사를 진행할 예정이다.

2026년도 예산안 심의는 12월 4일부터 각 부서별로 해당상임위에서 1차심의를 한 후 12월 11일부터 15일까지 3일간의 일정으로 예산결산특별위원회(위원장 성중기)의 최종 심의를 거쳐 본회의에 상정한다.

군의회 의원들은 이번 정례회가 지난 임기 4년을 마무리하고 2026년 완주군의 새로운 도약을 준비하는 중요한 회기라는 점에서 책임 있는 의정활동을 펼치겠다는 의지를 다지고 있다.

유의식 의장은 “군정 전반을 점검하는 행정사무감사와 내년도 예산안 심의가 진행되는 만큼, 군민 삶과 직결되는 주요 현안과 재정 운용의 효율성을 꼼꼼히 살펴 군정 신뢰도를 높이겠다"고 밝혔다.

완주=김원용 기자

