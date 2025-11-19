[오목대] 여론조사와 명심, 정심

밴드웨건(bandwagon)이란 행렬 선두에 있는 악대차를 말한다. 비유적으로 특히 정치 분야에서 우세한

/출처=클립아트코리아

편에 붙는 것을 의미하는데 흥행하는 곡예단이 광고하기 위해 악대차를 앞세워 시가지를 행진했던 것에서 유래했다고 한다. 내년 지방선거를 앞두고 요즘 지역정가의 최대 화두는 20~21일 이틀간 진행되는 여론조사다. 도지사나 교육감 등 각 후보 진영에서는 이번 여론조사 결과가 향후 판도에 결정적인 영향을 미칠 중대한 분수령이 될 것으로 보고, 지지자들에게 여론조사에 적극 응해달라고 호소중이다. 밴드웨건 효과를 너무나 잘 알기 때문이다. 선두권 구도가 한번 각인되면 오는 12월말~1월초에 진행되는 여론조사는 물론, 추후 경선이나 지방선거 때도 큰 틀을 뒤집기는 것은 거의 불가능하다. 여론조사의 중요성을 가장 잘 보여주는 곳이 바로 서울과 경기도다. 각종 여론조사(중앙선관위 참조) 결과 집권여당임에도 민주당에서 오세훈 현직 시장의 확실한 대항마가 보이지 않는다는데서 고민이 있다. 민주당 현역 광역단체장 중 한명을 컷오프 또는 최하점을 줘야 하는데 김동연 경기지사는 일단 고비를 넘겼다는 관측이 많다. 친명(이재명 대통령) 또는 친정(정청래 당 대표)을 중심으로 한 여권 핵심에서 볼때 김 지사는 싹을 잘라야 할 대상일 수도 있으나 그를 배제했을 경우 자칫 경기도지사 자리를 국민의힘에 헌납하는 결과가 될 수 있기 때문이다. 전북의 경우 교육감 선거에서는 당의 공천이 없기는 하지만 소위 명심 마케팅이 활발하다. 저마다 이런저런 명분과 인연을 내세우며 자신이 이재명 대통령의 측근임을 암시하는 것이다. 전북지사 선거에서는 명심 마케팅뿐 아니라 소위 정심 마케팅이 활발하게 펼쳐지고 있어 눈길을 끈다. 김관영 지사와 안호영 의원은 상대적으로 명심 마케팅에 주력하는 반면, 이원택 의원은 정심 마케팅으로 승부하는 분위기다. 김 지사는 올림픽 유치나 기업유치 등 성과를 거뒀다는 점을 주장하면서 이재명 대통령이 당 대표때 전국 시도지사 후보 영입 1순위였다는 점을 강조한다. 안호영 의원은 환노위원장으로서 활동 상황을 알리면서 대통령과의 친밀감은 타의 추종을 불허한다고 암시한다. 이원택 의원이 갑작스럽게 출마한 배경에 대해 그의 측근들은 “당 대표의 강한 출마 권유가 있었기에 때문 아니겠느냐”고 공공연히 말하고 있다. 어떻게든 뒤를 봐줄테니까 나서라고 해서 나섰다는 거다. 하지만 상대 후보 진영에서는 몸 불리기를 위한 자의적 해석일뿐 집권여당 대표로서 그렇게 하기는 쉽지 않을것이라고 의미를 축소하고 있다. 이번에 되면 좋지만, 설혹 안되더라도 차기를 위한 몸불리기 차원에서 출마하는 수순을 밟았다는 거다. 어쨋든 오늘, 내일 실시되는 여론조사 결과에 따라 향후 선거구도는 또 한번 요동칠게 분명해 보인다. 위병기 수석논설위원

위병기 수석논설위원

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지