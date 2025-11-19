전주시·쿠팡이츠, 배달종사자 노동 환경 개선

이륜차 무상점검 확대, 안전 교육 추진

전주시와 쿠팡이츠서비스가 19일 전주시청에서 배달종사자의 안전한 노동 환경 조성을 위한 업무협약을 체결했다. 사진=전주시

전주시가 배달종사자의 노동 환경을 개선해 나간다.

우범기 전주시장과 김명규 쿠팡이츠서비스 대표는 19일 전주시청에서 배달종사자의 안전한 노동 환경 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 전주시에서 활동하는 배달종사자가 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 일할 수 있도록 자치단체와 민간기업이 함께 안전 체계를 강화하는 데 목적이 있다.

이에 따라 전주시는 배달종사자의 안전 확보를 위해 이륜차 무상점검을 지속적으로 확대한다. 안전 교육, 캠페인도 반복적으로 진행한다. 또 배달노동자들이 더위와 추위를 피할 수 있는 안전쉼터 운영·확대 등 노동 환경도 개선한다.

김명규 쿠팡이츠서비스 대표는 “전주시와의 협력을 통해 배달파트너의 안전을 강화해 나가겠다”며 “앞으로도 자치단체와 함께 지속가능한 안전 정책을 마련하겠다”고 밝혔다.

우범기 전주시장은 “이번 협약은 배달종사자의 안전과 권익 보호를 위한 민관 협력의 모범 사례가 될 것”이라며 “노동이 존중받는 도시, 전주를 만들기 위한 노력을 이어가겠다”고 말했다.

문민주 기자

