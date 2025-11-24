조국, 조국혁신당 새 당대표로 선출

전당대회서 득표율 98.6%, 3기 당대표 선출…최고위원 신장식·정춘생 국회의원 조 “민생개혁 정당, 국민중심 정치 할 것”…임형택 익산지역위원장 최고위원 고배

조국혁신당 조국 대표가 23일 오후 청주 오스코에서 열린 전당대회에서 당 대표로 선출된 뒤 소감을 발표하고 있다. 연합뉴스

당대표 선거에 단독 출마한 조국 조국혁신당 전 비상대책위원장이 3기 당대표로 당선됐다.

조 대표는 23일 오후 충북 청주 오스코에서 열린 3기 지도부 선출을 위한 전국당원대회(전당대회)에서 찬성 98.6%, 반대 1.4%로 당선됐다.

조 대표는 지난해 7월 치러진 2기 지도부 선출 전당대회에서도 99.9% 찬성으로 당대표가 됐었다.

이번 전당대회에는 전체 선거인단 4만4517명 가운데 2만1040명이 참여해 투표율 42.1%를 기록했다.

최고위원으로는 신장식 국회의원(득표율 77.8%)과 정춘생 국회의원(당 정책위원회 의장, 12.1%)이 당선됐다. 신 의원은 수석최고위원으로 당대표 궐위시 대표직을 이어 받게 된다.

이날 전당대회에는 전국 각지에서 모인 혁신당원 3000여 명이 참여해 새로운 지도부 구성을 마무리했다.

새 지도부는 조국 신임 대표와 서왕진 원내대표, 신장식·정춘생 최고위원, 지명직 최고위원 등 총 5인 체제로 꾸려질 예정이다.

조 대표는 당선 수락 연설에서 “저를 조국혁신호의 선장으로 다시 임명해 주셨다”며 “여러분의 간절하고 단호한 뜻을 잘 알고 있다. 어떤 어려움이 있더라도 끝까지 포기하지 않고 나아가겠다”고 말했다.

그러면서 “정치는 국민의 하루를 책임지는 것”이라며 “민생개혁 정당으로, 국민중심 정치를 하겠다”며 “김영삼과 김대중을 모두 잇고, 조봉암과 노회찬을 모두 떠안는 큰 정당이 되겠다”고 밝혔다.

또 “더 많은 평등, 더 넓은 기회를 누려야 한다. 행복이 권리가 되는 나라를 만들겠다”고 다짐했다.

아울러 더불어민주당에게는 “정치개혁을 미루지 말라. 대선 전 국회 개혁 5당이 맺은 원탁회의 선언문 약속을 회피하면 개혁정당들과 정치 개혁을 위해 원포인트 공동교섭단체를 추진하겠다”고 선언했다.

이와 함께 그는 지방분권 개헌 등을 위한 개헌 연대 구성을 제안하며 “지방선거에서 단 `1% 가능성이 있다면 절대 포기하지 않고 도전하겠다”고 말했다.

전당대회 직후 조 대표는 신임 최고위원들과 첫 비공개 최고위원회를 주요 당직 인선을 확정했다. 사무총장에는 이해민 국회의원이, 정책위의장에는 김준형 의원이 각각 내정됐다.

신임 지도부는 24일 현충원 참배를 시작으로 본격적인 공식 업무에 들어갔다.

한편 유일한 비수도권 전북출신으로 기대를 모았던 임형택 혁신당 익산지역위원장은 6.4%의 득표율을 기록, 최고위원회 입성에는 실패했다.

이를 두고 현 혁신당 상황속 국회의원 급 최고위원이 필요하다는 분석과 내년 지방선거를 앞두고 호남을 근거로 한 혁신당에서 호남 출신 최고위원이 뽑히지 못한 것은 아쉽다는 의견이 갈리고 있다.

백세종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지