전북현대, 박진섭 K리그1 MVP 지원 사격⋯정작 본인은 동료 걱정

8일 전주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2025 전북 현대와 대전하나시티즌의 경기가 끝난 뒤 전북 거스 포옛 감독과 선수들이 우승 대관식을 하고 있다. 한국프로축구연맹 제공(연합뉴스)

“모쪼록 기자님들의 겸허한 평가를 기다리며, 한편으로는 이기적인 간절함을 기대해보고 싶습니다. 우리 박진섭 선수의 가치를 다시 한번 돌아봐 주시면 감사하겠습니다.”

다음 달 1일에 열리는 2025 K리그 대상 시상식을 앞두고 최우수 선수상(MVP) 경쟁이 뜨겁다. 후보자는 손편지로 마음을 전하고, 구단은 공개 지지로 맞불을 놓으면서 어느 때보다 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

올해 K리그1 MVP 후보는 박진섭(전북현대모터스FC), 이동경(울산 HD FC), 싸박(수원FC)이다. 이중 싸박은 득점 1위(17골)지만, 소속팀의 잔류 여부가 불확실해 사실상 박진섭과 이동경의 2파전으로 좁혀지는 모양새다.

프로축구 K리그1 울산 HD 이동경이 9일 울산 문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2025 36라운드 수원FC와의 경기에서 부상으로 구급차에 실려가고 있다. 한국프로축구연맹 제공(연합뉴스)

이동경은 지난 27일 구단을 통해 ‘이동경이 미디어에게 드리는 편지’를 공개했다. 노트에 꾹꾹 눌러쓴 편지에는 왜 본인이 편지를 쓰게 됐는지, 왜 MVP를 받아야 하는지에 대한 솔직한 마음이 담겨 있었다.

이동경의 ‘미디어에게 드리는 편지’ 일부. 울산HD FC 제공(연합뉴스)

이동경은 편지에서 “2025시즌 최고 활약을 펼쳤던 진섭이 형, 싸박과 MVP 후보로 어깨를 나란히 하게 됐다. 각 팀에 없어선 안 될 훌륭한 선수들과 이름을 올렸다는 자체로 영광이다”면서 “'이동경' 이름 석 자를 기억해 주셨으면 해 글을 적게 됐다"고 밝혔다.

5일 전주월드컵경기장 이벤트홀에서 열린 전북 현대 모터스 K리그1 우승 미디어데이에서 박진섭 선수가 취재진 질문에 답하고 있다. /연합뉴스 제공

반면 프로축구 K리그1 챔피언 전북현대모터스FC는 MVP 후보에 오른 캡틴 박진섭을 공개 지지했다. 전북은 박진섭의 인터뷰가 담긴 영상과 함께 장문의 글을 통해 공식 입장을 발표했다.

구단은 “지난해 전북이 승강 플레이오프(PO)까지 치르며 극심한 부진 속에 있을 때 팀의 주장으로서 묵묵히 선수들을 독려했다. 팀의 부활을 위해 스스로 헌신하고 희생한 선수가 박진섭이다”고 전했다.

이어 “정작 박진섭은 다른 동료 선수들 중 베스트11 수상을 하지 못하는 선수가 생겨 함께 영광을 누리지 못할까 걱정하고 있다”면서 “올해는 그동안의 배려에 대한 보상을 받아도 되지 않을까 하는 마음에 (언론) 담당자로서 염치를 불구하고 대신 마음을 전한다”고 덧붙였다.

이어 “MVP(Most Valuable Player)는 우리 말로 최우수 선수지만, 영어 단어로는 가장 가치 있는 선수다. 올해 K리그1 우승의 가장 가치를 발휘했던 선수가 박진섭이라고 생각한다”고 했다.

구단이 보낸 인터뷰 영상 속 동료 선수를 격려하는 박진섭. 직접 캡처

또 영상 속 박진섭은 “제가 생각하는 위닝 멘탈리티는 선수들끼리의 믿음이다. 이런 상황에서는 이렇게 했으면 좋겠다든지, 이런 소통을 스스럼없이 하는 게 많이 좋아졌다고 느꼈다. 서로 믿음이 생기다 보니 포기하지 않고, 결과를 만들어낼 수 있는 원동력이 생긴 것 같다"며 주장으로서 단단한 모습을 보여 줬다.

전북의 K리그1 사상 최초 10회 우승을 이끌어낸 박진섭은 수비형 미드필더 특성상 공격 포인트는 약하지만, 팀 우승에 가장 큰 공을 세웠다는 평가를 받는다. 최근 5년간 우승팀에서 MVP가 배출되면서 박진섭의 수상 가능성에도 힘이 실리고 있다.

상대는 개인 기록 최강자 이동경이다. 이동경은 올 시즌 36경기에서 13골 12도움을 올려 커리어 하이를 찍었다. 기록상으로는 강력한 MVP 후보로 꼽히고 있다.

