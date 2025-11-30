제조혁신 피지컬AI협회(PAMA) 창립총회 및 제2회 피지컬AI 발전 포럼 개최

민주당 이성윤(전주을), 정동영(전주병) 국회의원실 주최…대한민국 AI 생태계 허브 조성 주창

더불어민주당 이성윤(전주을), 정동영(전주병) 국회의원실은 지난 28일 오후 3시 전북대학교 진수당에서 ‘제조혁신피지컬AI협회(PAMA) 창립총회 및 제2회 피지컬AI 발전 포럼‘을 개최했다. 참석자들이 파이팅을 외치고 있다. /이성윤 의원실

더불어민주당 이성윤(전주을), 정동영(전주병) 국회의원실은 지난달 28일 오후 3시 전북대학교 진수당에서 ‘제조혁신피지컬AI협회(PAMA) 창립총회 및 제2회 피지컬AI 발전 포럼'을 개최했다.

PAMA는 산학연관 전문가 및 기업 등으로 구성돼 피지컬AI 산업전환 및 국가정책 연구목적으로 설립됐다.

두 의원실이 주최하고 제조혁신피지컬AI협회와 캠틱종합기술원이 공동 주관한 이날 행사에서 참석자들은 ‘하나의 목소리, 더 큰 시너지!’를 기치로, 흩어져 있던 혁신의 불꽃을 하나로 모아 대한민국을 글로벌 피지컬 AI 허브로 성장시키는 원팀(One Team)이 될 것을 다짐했다.

창립총회와 함께 진행되는 제2회 피지컬AI 발전 포럼에서는 NC AI실 김근교 실장이 ‘제조 특화 국가대표 K-AI 전략’을, SPHERE AX 박윤하 대표가 ‘VISION을 넘어 Action으로,-스피어ax의 피지컬ai 혁신과 Dara 파운데이션’을 주제로 한 발제를 했다.

이어진 토론에선 산업계, 학계, 연구기관 전문가들이 한자리에 모여 국가 제조혁신 전략, 전북의 AI 제조 경쟁력 강화 방안, 피지컬AI 기술 확산 전략 등을 논의했다.

조용로 초대 포럼 회장은 “협회는 기업과 정부, 연구소, 지자체를 연결하는 견고한 가교로서, 대한민국을 글로벌 피지컬 AI 허브로 성장시키는 역할을 해내겠다”고 밝혔다.

백세종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지