국민의힘, 與 ‘2차 특검’ 추진에 역공…“지방선거용 정치공작·민중기 특검도 고발”

국민의힘 송언석 원내대표가 9일 국회에서 본회의를 앞두고 열린 의원총회에 참석해 국기에 경례하고 있다. 사진=연합뉴스

국민의힘이 더불어민주당의 ‘2차 종합특검’ 추진에 강하게 반발하며 정국 반전을 시도하고 있다.

국민의힘 사법정의수호 및 독재저지특위는 9일 국회에서 기자회견을 열고 “3개 특검에 수백억 원이 투입됐지만 성과가 미진하자, 민주당이 지방선거까지 끌고 가려는 저열한 정치공작을 시작했다”고 비판했다.

이들은 “검찰 폐지를 주장하면서 특검만 남기겠다는 것은 수사기관을 진영 입맛대로 쓰겠다는 위험한 정치공학”이라고 규정했다.

이날 국민의힘은 최근 민중기 특검팀이 통일교로부터 “민주당도 지원했다”는 취지의 진술을 확보하고도 ‘수사 대상이 아니다’라며 종결한 점을 문제 삼아 민중기 특검과 수사관 전원을 직무유기 혐의로 고발하겠다고 밝혔다.

송언석 원내대표는 “국민의힘 인지수사는 탈탈 털면서 민주당 관련 진술은 묵살했다”며 “특검이 민주당의 방패로 전락했다”고 주장했다.

여당이 제기해온 ‘정교유착 게이트’ 프레임이 통일교 진술로 흔들리자, 국민의힘은 특별감찰관 조기 임명 요구, 대장동 특별법 발의 등 공세 범위를 확대하며 국면 전환을 노리고 있다.

서울=김윤정 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지