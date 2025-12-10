참여와 연대로 일궈내는 ‘대한국민 행복 프로젝트'

김경자 우석대 교수, ‘대한국민 행복 프로젝트’ 출간

“행복합니까?"

간단한 질문인데 선뜻 “그렇다”라는 말이 나오지 않는다. 나쁘지는 않은 것 같다는 생각이 들다가도 ‘행복’을 말하려면 무언가 부족하다는 느낌을 지울 수 없다.

지난 3월 유엔지속가능발전해법네트워크(SDSN)에서 발표한 ‘2025 세계행복보고서’에 따르면 세계 147개국 가운데 한국의 행복도는 58위다. 아시아 국가로는 대만이 27위로 가장 높고 카자흐스탄, 베트남, 태국, 오만, 우즈베키스탄이 뒤를 잇는다. 한국은 일본과 필리핀보다도 행복도 순위가 낮은 것으로 나타났다. ‘소확행’과 ‘힐링’이라는 단어가 일상에서 빈번하게 사용됐는데도 왜 한국인들은 행복을 말하기 어려워할까.

김경자 우석대 객원교수가 쓴 <대한민국 행복 프로젝트>(달의 뒤편)에서는 행복을 개인의 감정이 아니라 국가와 사회가 함께 보장해야 할 공적 권리로 규정한다.

한국사회가 직면한 불평등과 저출생, 고령화, 교육서열화와 의료격차, 수도권 집중 등 복합적인 위기를 행복의 관점에서 제시하고 국민 스스로가 의제 형성과 정책결정 과정에 참여하는 시민참여 거버넌스 모델의 필요성을 제기한다.

특히 국민연금과 건강보험, 교육개혁, 노동권과 지방균형발전 등 의제별 해법을 통해 ‘행복한 대한국민’으로 가는 방향을 제시한다. 국민행복 중심으로 재편하자는 대담한 비전까지 내세우며 ESG 시대의 핵심 가치인 참여‧책임‧연대의 민주주의를 실천적 모델로 구현한다.

서창훈 우석학원 이사장(전북일보 회장)은 추천사에서 “행복은 개인의 감정이나 운에 좌우되는 것이 아니다. 공정한 교육기회, 안정된 일자리, 보장된 복지와 안전한 환경이 함께할 때 비로소 가능해진다”라며 “이 책을 읽는 모든 이들이 행복을 개인의 꿈으로만 두지 않고 교육을 통해 배우고 사회 속에서 함께 만들어가는 공공의 목표로 확장하길 바란다”고 밝혔다.

약사이자 의료경영학 박사인 저자는 인하병원 노동조합 위원장을 시작으로 민주노총 수석부위원장을 역임하며 한국 노동운동의 굵직한 현장을 함께 했다. 현재 우석대학교 교양대학 객원교수와 경희대학교 강사로 ‘사회적경제와 ESG’ 강의 등을 하고 있다. 사회적 의제를 사회참여형 거버넌스로 풀어내기 위해 노력 중인 그는 (사)ESG코리아 상임이사이기도 하다. 지은 책으로는 <노동의 미래, ESG>(공저)가 있다.

박은 기자

