서군산체육센터 수영장 3급 신규 공인 획득

대한수영연맹이 정한 경기·훈련시설 기준 충족

군산시 공공 체육시설인 서군산체육센터 수영장이 최근 대한수영연맹으로부터 ‘3급 공인’ 인증을 취득했다.

이번 공인 획득으로 서군산체육센터 수영장은 대한수영연맹이 정한 경기·훈련시설 기준을 충족하는 공식 인증 수영장으로 인정받게 됐으며 시・도 단위 수영대회 개최 및 공식 기록 인정이 가능한 시설 요건을 갖추게 됐다.

대한수영연맹의 공인 인증은 △수영장 규격(수심, 레인 길이 및 레인수) △시설물 및 경기용 부대시설 △수처리 시스템 등 수질관리 설비 △시설물 안정성 등 수영장 시설에 대한 종합적인 심사를 통해 부여된다.

특히 이번 계기로 서군산체육센터는 지역 수영 동호인과 전문 선수들이 공식 기록에 도전하고 체계적인 훈련을 할 수 있는 공인 수영장으로 자리매김할 것으로 기대된다.

시 관계자는 “이번 성과는 그동안 시민과 선수에게 질 높은 수영 환경을 제공하고자 지속적으로 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 시민과 선수 모두가 안심하고 이용할 수 있는 수영 환경 조성과 지역 대회 지원 등을 통해 수영종목의 저변 확대를 위해 계속 노력하겠다”고 말했다.

한편 산북동에 위치한 서군산체육센터는 총사업비 280억 원을 들여 부지 1만9918㎡, 연면적 8452㎡(지하 1층 ~ 지상 3층) 규모로 조성됐다.

센터에는 실내수영장(25m×8레인 성인풀•어린이풀), 다목적체육관, 체력단련실, 그룹운동실, 탁구장, 축구장 등 다양한 체육시설이 마련돼 시민들의 건강 증진과 생활체육 활성화에 기여하고 있다.

군산=이환규 기자

