[속보] 김병기 민주당 원내대표 전격 사퇴

UPDATE 2025-12-30 10:35 (Tue)
김현지 웹승인 2025-12-30 09:56 수정 2025-12-30 09:56 
각종 의혹에 “책임은 전적으로 제 부족함…진심으로 죄송" 사과

Second alt text
사퇴 의사 밝히는 김병기 원내대표. / 연합뉴스

더불어민주당 김병기 원내대표가 30일 자신을 향한 각종 의혹에 사과하며 원내대표직에서 사퇴했다.

김 원내대표는 이날 민주당 원내대책회의에서 “국민의 상식과 눈높이에 한참 미치지 못한 처신이 있었고 그 책임은 전적으로 제 부족함에 있다. 진심으로 죄송하다”며 사퇴 의사를 밝혔다.

Second alt text
사과하는 김병기 원내대표 / 연합뉴스

김 원내대표는 대한항공에서 받은 호텔 초대권 이용 논란, 부인의 구의회 업무추진비 사적 사용 의혹, 보좌진을 통한 아들의 업무 해결 의혹 등 본인과 가족을 둘러싼 의혹에 비판이 쏟아지며 사퇴 압박이 가중됐다.

김현지 인턴기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

김현지 o_ozqa@naver.com
