전북교육청, 올해부터 영어 중점학교 17개교 운영

전북특별자치도교육청이 영어 공교육 경쟁력을 강화하고, 사교육비 경감 및 학생 영어 학력 신장을 위해 맞춤형 영어교육 지원을 강화한다.

전북교육청을 이를 위해 올해부터 영어교과형과 영어몰입형으로 구성된 영어 중점학교 17개교를 운영한다. 뿐만 아니라 초등 영어학습 프로그램 135개교, 초등 영어 리딩클래스 프로그램은 35개교에서 운영할 예정이다.

영어 중점학교는 정규 교과 수업과 창의적 체험활동을 연계한 영어교과형과 영어몰입형 두 가지로 운영된다.

영어교과형은 학생 참여 중심의 영어 수업으로 구성된 교육과정을, 영어몰입형은 영어 및 일반 교과 수업을 영어로 진행하고 정규 교육과정 내에서 영어에 대한 노출과 사용 기회 확대에 중점을 둔다.

초등 영어학습 프로그램은 영어캠프·영어동아리·온라인 플랫폼 활용 수업 3가지 영역으로 구분, 개별 학교 상황에 따라 맞춤형으로 운영할 수 있다.

또한 초등 영어교육 문해력 향상 프로그램인 초등 영어 리딩클래스는 영어 동화 속 단어 찾기 및 단어 필사, 영어 독서 마일리지, 영어 리딩 온라인 플랫폼 활용, 영어 독서 페스티벌, 영어 리딩 로그 활동 등으로 구성·운영된다.

특히 영어교육 지원사업은 학교 현장에서 긍정적인 반응을 얻고 있는 것으로 확인됐다. 올해 운영학교 교사 293명 대상 만족도 조사결과 영어중점 미래학교 만족도는 89.28%, 영어교육 기여도는 92.86%로 집계됐으며, 학생 참여도와 수업 집중도는 100%로 조사됐다.

문형심 창의인재교육과장은 “초등 영어학습 프로그램의 경우 영어캠프와 온라인 플랫폼을 활용한 수업에 대한 만족도가 특히 높았다”며 “현장 교사들의 의견을 반영해 영어교육 지원사업을 더욱 확대, 내실화해 나가겠다”고 말했다.

