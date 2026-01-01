한병도·박정 의원, 민주당 원내대표 보선 출마

진성준 포함 최소 3파전…백혜련 출마 고심 계속, 서영교도 검토 중

더불어민주당 원내대표 보궐선거에 출마하는 박정·한병도(이상 3선, 사진 왼쪽부터) 의원. /연합뉴스 자료사진

더불어민주당 원내대표 보궐선거에 박정·한병도(이상 3선) 의원이 출마키로 했다.

이에 따라 민주당 원내대표 보선은 출마를 선언한 진성준(3선) 의원까지 포함해 최소 3파전 구도로 치러질 전망이다.

박 의원은 1일 연합뉴스와 통화에서 "2일 소통관에서 출마 기자회견을 할 것"이라고 말했다.

한 의원도 출마 결심을 전하며 2일 또는 4일에 기자회견을 통해 공식 출마 선언을 하겠다고 밝혔다.

원내대표 후보군 중 한명인 백혜련(3선) 의원은 2일 기자회견을 예고했으나 아직 출마 여부를 두고 고심 중인 상황이다.

지난 6월 원내대표 선거에 출마했다 고배를 마신 서영교(4선) 의원도 출마를 검토하는 것으로 전해졌다.

앞서 진성준 의원은 전날 '연임에 도전하지 않고 4개월 임기만 채우겠다'며 전격적으로 출사표를 던졌다.

이번 보선은 김병기 전 원내대표가 각종 비위 의혹에 사퇴하면서 치러지는 것으로, 새 원내대표의 임기는 잔여 4개월 정도다.

선거 결과는 오는 11일 권리당원 대상 온라인 투표(10∼11일)와 의원 투표(11일)를 합산해 발표된다.

