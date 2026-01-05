조국혁신당, 전북 서남권 ‘선거전선’ 형성하나

조국 대표 지난달 27일 정읍·부안·고창 방문 표밭 다져 익산·군산 등 지지세 확산 ‘정치개혁, 변화’ 추구

조국 조국혁신당 대표가 27일 전북 정읍시 샘고을시장을 찾아 상인들과 악수하고 있다. /연합뉴스

조국혁신당이 올해 제9회 전국동시지방선거 기초단체장선거에서 전북 서남권 지역을 전략적 요충지로 분류하고 지역 내 세력 확장 및 표밭갈이에 나선 모습이다.

이들 지역은 조국혁신당 소속 단체장 후보들의 선전이 예상되는 지역으로, 지방선거가 다가올 수록 당선을 목표로 한 당 차원의 지원이 강화될 것으로 보인다.

지역정가에 따르면 지난달 27일 조국 조국혁신당 당대표는 정읍과 부안, 고창을 방문해 주민 및 지지자, 당원들을 만나 내년 지방선거에서 혁신당 지지를 호소했다.

조 대표는 당대표 선거이후 첫 전북 방문이자, 앞서 지난 17일 혁신당이 지방선거기획단을 출범한 상황에서 전북 서남권을 방문해 지역 정가의 이목이 쏠렸다.

조 대표가 방문한 지역 면면을 살펴보면 혁신당이 올해 지방선거에서 전북지역 중 해당 지역을 중요시하는 이유를 알 수 있다.

정읍과 부안, 고창은 모두 혁신당 지역위원장들이 임명돼 있고 이들 지역위원장들은 해당 지역 단체장 선거 출마가 확실하게 점쳐지고 있다.

먼저 정읍의 경우 김민영 전 정읍산림조합장은 무소속으로 출마했던 지난 2022년 정읍시장 선거에서 더불어민주당 이학수 현 시장에게 4%p이내 접전을 벌이다 고배를 들었다.

이번엔 조국혁신당으로 당적을 옮긴 김 전 조합장은 설욕을 벼르고 있다.

역시 지난 지방선거에서 근소한 차이로 분루를 삼켰던 유기상 전 고창군수도 심덕섭 현 군수와의 재대결이 불가피해 보인다.

또한 전 부안군의회 의장 출신인 김성수 위원장도 이번 지방선거에서 조국혁신당 후보로 부안군수 출마를 위해 표밭을 누비고 있다.

조 대표는 고창에서 전북 서남권 일정을 마무리하며 “호남에 경쟁이 들어설 때 변화와 혁신이 시작된다”며 내년 지선에서 전북의 변화를 만들어내겠다“고 밝혔다.

혁신당은 이번 전북 순회방문을 계기로 전통시장과 농어촌의 고통을 정책으로 연결하는 현장형 정치를 강화하고, 현장에서 수렴한 의견을 바탕으로 ‘민생·환경·지역균형’ 전북 맞춤 공약을 보완해 순차적으로 발표할 예정이다.

조 대표는 앞서 지난해 11월 차기 지도부 선출을 위한 전당원대회 전국순회 일정중 후보 자격으로 전북을 찾은 자리에서 “혁신당은 기초와 광역 등 풀뿌리 정치 조직 기반이 약한 것이 사실”이라며 “이번 지방선거에서 가장 큰 목표중 하나는 기초의원을 많이 배출 해 전북 정치의 메기가 되는 것”이라는 포부도 밝힌바 있다.

이에 따라 해당 지역 기초의회에서 최소 2곳, 많게는 3곳 이상의 후보자들을 낼 가능성이 있는데, 부안의 경우 3곳 정도에서 기초의회 후보자들이 선거에 출마할 것으로 점쳐지고 있다.

이같은 혁신당의 움직임은 단체장과 기초의원 선거 후보들을 내놓은 전북 서남권을 중심으로 내년 지선의 근거지이자 전선을 형성한 뒤 세를 결집하고 익산 등 타 지역으로 이 분위기를 확산시켜 후보자들을 모집하는 등 전북에서 당 인지와 지지도를 끌어올리려는 포석으로 분석된다.

여기에 혁신당은 내년 전북특별자치도지사 선거에도 후보자를 내기위해 여러 인사들과 접촉을 하는 등 세력을 점차 키워나가는 양상이다.

혁신당 관계자는 “많은 분들과 접촉하고 있고 도지사 후보의 경우 어느 정도 진전이 됐지만 당사자의 결정만 남아 있는 상태”라며 “내년 지방선거에서 견제와 경쟁을 통해 정치 변화를 일으킬 것”이라고 말했다.

백세종 기자

