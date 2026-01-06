서울시니어스 칼리지, 고창서 ‘힘찬 출발’

황지우 시인 초청 특강 ‘시의 권능은 은유다’로 품격 있는 개강식

서울시니어스 칼리지 개강식에서 (왼쪽부터) 지명훈 사장, 박상철 전 서울대 교수, 김정배 전 고려대 총장, 황지우 시인, 신재홍 부사장이 개강을 기념하는 케이크 커팅식을 진행하고 있다. 박현표 기자

서울시니어스 칼리지 개강식이 5일 고창 웰파크호텔 컨벤션홀에서 성황리에 열렸다. 이날 행사에는 수강생과 지역 인사, 관계자 등 200여 명이 참석해 배움의 새로운 출발을 함께 축하했다.

서울시니어스 칼리지는 인문·예술·과학·의학·AI 등 폭넓은 교양 교육을 통해 시니어 세대의 평생학습과 삶의 질 향상을 목표로 운영되는 교육 프로그램이다. 특히 이번 고창 개강은 지역 기반 평생교육 모델을 확산하는 의미 있는 출발점으로 평가받고 있다.

개강식에 이어 마련된 특별강연에서는 한국 현대시를 대표하는 황지우 시인이 ‘시의 권능은 은유다’를 주제로 강연을 펼쳤다. 황 시인은 “시는 단순한 언어의 나열이 아니라 세계를 새롭게 인식하게 하는 은유의 힘”이라며 “은유는 우리가 익숙하다고 생각했던 삶과 현실을 다른 각도에서 바라보게 하는 통로”라고 강조했다.

또 그는 “나이가 들수록 삶은 점점 정답보다 질문이 중요해진다”며 “시는 질문을 품는 가장 아름다운 형식이며, 인간을 인간답게 만드는 마지막 보루일지도 모른다”고 말해 참석자들의 깊은 공감을 이끌어냈다.

강연이 끝난 뒤 참석자들은 “시가 이렇게 삶과 맞닿아 있다는 사실을 새롭게 느꼈다”, “배움에는 끝이 없고 나이는 숫자에 불과하다는 말이 실감났다”며 높은 만족감을 나타냈다.

서울시니어스 칼리지를 기획하고 이끌고 있는 신재홍 부사장은 “이번 개강식을 통해 단순한 교육기관을 넘어 시니어가 서로 배우고 나누며 성장하는 공동체로 자리매김하고자 한다”며 “앞으로도 수준 높은 강사진과 다채로운 강좌를 통해 지역사회와 함께하는 평생학습 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

이번 개강식은 단순한 학사 일정의 시작을 넘어 배움과 사유, 삶의 품격을 다시 세우는 시간으로 참석자들에게 깊은 울림을 남겼다. 고창 웰파크호텔 컨벤션홀을 가득 메운 박수는 새로운 인생의 챕터를 여는 시니어들의 열정과 기대를 그대로 보여줬다.

고창=박현표 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지