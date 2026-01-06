이전기사
전북일보로고

군산시, 문화예술 분야 시민평가단 운영
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-01-06 12:15 (Tue)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 군산

군산시, 문화예술 분야 시민평가단 운영

이환규 웹승인 2026-01-06 11:15 수정 2026-01-06 11:15 
오는 21일까지 공개 모집

Second alt text
군산시청 전경.

군산시가 2026년부터 ‘문화예술 분야 시민평가단’을 운영하고, 이를 이끌어갈 시민평가단을 공개 모집한다.

이번 모집은 문화예술 분야 지방보조금 지원사업의 투명성을 높이고 효율적인 보조금 지원을 위해 마련됐다.

공고일 현재 군산시에 거주하는 만 19세 이상의 성인이라면 누구나 지원할 수 있으나, 군산시로부터 문화예술·관광 관련 보조금을 지원받는 단체의 대표자나 임원은 공정한 평가를 위해 신청 대상에서 제외된다.

모집인원은 총 30명 내외로, 접수 기간은 6일부터 21일까지 15일간이며, 군산시청 문화예술과(063-454-3282)로 문의한 뒤 신청서와 자기소개서를 제출하면 된다.

신청 인원이 모집 인원을 초과하는 경우 무작위 추첨 방식을 통해 최종 인원을 선발할 예정이다.

선발된 시민평가단은 이달 중 교육을 거쳐 2월부터 본격적인 활동을 시작한다.

이들은 시각전시, 공연예술, 문학창작, 전통문화 등 군산시 내에서 열리는 문화예술 분야의 보조금 지원을 받는 행사 현장을 방문해 시민의 시각에서 사업 내용의 적정성, 홍보 및 편의성, 관객 호응도 등을 보며 평가할 계획이다.

특히 시는 시민평가 결과를 지방보조금 운용평가와 다음 연도 동일·유사 사업의 보조금 예산 편성 및 지원 여부 결정의 지표로 활용할 예정이다.

시민평가단으로 참여하는 평가단원에게는 소정의 활동비가 지급된다.

군산=이환규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#군산시 #문화예술 #시민평가단
이환규 tomyd@hanmail.net
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr