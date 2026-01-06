㈜금호엔비텍, 나눔명문기업 가입

(주)금호엔비텍의 이지태 대표(가운데)가 사랑의열매 고액 기업 기부 프로그램인 ‘나눔명문기업’에 이름을 올렸다./사진제공=군산시

㈜금호엔비텍(대표 이지태)이 6일 이웃돕기 성금 3000만 원을 군산시에 기탁했다

또한 사랑의열매 고액 기업 기부 프로그램인 ‘나눔명문기업’에도 이름을 올렸다.

‘나눔명문기업’은 누적 기부금이 1억 원 이상이거나 5년 이내 1억 원 이상 기부를 약정한 법인 기부자 모임이다.

(주)금호엔비텍의 이지태 대표는 개인 고액 기부자 모임인 ‘아너 소사이어티’ 회원으로도 활동 중이며, 이번에 기업 차원의 나눔까지 실천하며 지역사회에 큰 귀감이 되고 있다.

가입식에 참석한 이지태 대표는 “기업의 이윤을 지역사회와 나누는 것은 경영의 핵심 가치 중 하나라고 생각한다”며 “앞으로도 도움이 필요한 이웃들에게 희망을 전하고, 나눔 문화가 지역사회에 뿌리내릴 수 있도록 적극 동참하겠다”고 말했다.

대야면에 소재한 (주)금호엔비텍은 음식물쓰레기 수거 및 운반 전문기업으로, 철저한 환경관리와 더불어 매년 꾸준한 성금 기탁을 통해 지역사회 복지증진에 앞장서고 있다.

군산=이환규 기자

