남원시, 전 시민에 1인당 20만원 ‘민생안정지원금’ 지급

설 명절 전 지급 목표… 총 150억원 규모 긴급 경제대책 지방교부세 135억원 추가 확보·예산 절감으로 재원 마련

남원시가 전 시민에게 1인당 20만원의 민생안정지원금을 설 명절 전에 지급한다.

6일 시에 따르면, 이번 지원금은 서민 경기 체감 악화 속에 시민들의 가계 부담을 덜고 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 긴급대책이다. 총 150억원 규모다.

이번 결정은 인근 군 지역의 농촌기본소득 지급에 따른 시민들의 상대적 박탈감 해소와 소상공인연합회 등 각계각층의 민생 안정 요구를 시가 적극 수용한 것으로 풀이된다.

재원은 남원시가 자체적으로 마련했다. 시는 행정안전부의 ‘2026년도 보통교부세 자체노력 세출 효율화’ 부문에서 89억원의 인센티브를 받았다. 여기에 지방교부세 추가 확보와 예산 절감 등을 통해 총 135억원의 지방교부세를 확보했다.

이는 남원시가 보통교부세 최대 확보를 위해 산정 근거가 되는 기초통계 자료 95종을 정비하고, 행정수요를 지속 발굴하는 등 꾸준히 노력한 결과다.

시는 시의회와의 협력을 통해 관련 조례 발의와 2026년 제1회 추경예산 편성을 신속히 마무리하고, 설 명절 전까지 지급을 완료할 방침이다.

안순엽 시 기획조정실장은 “끊임없는 노력과 열정으로 보통교부세 세출 효율화 인센티브 등 지방교부세 135억원을 추가 확보한 공직자들에게 감사드린다”며 “민생안정지원금을 신속하게 지급해 시민들의 민생 안정과 소상공인 매출 회복에 실질적인 도움이 되고 지역경제에 온기가 퍼질 수 있게 하겠다”고 밝혔다.

남원=최동재 기자

