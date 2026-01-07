정읍시 시기동, 초산동 제3기 주민자치회 출범

동네 의제 발굴 및 주민자치사업 추진, 임기2년

정읍 시기동 김영심 동장과 제3기 주민자치회 임장훈 회장 및 위원들이 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=시기동주민센터

정읍시 시기동(동장 김영심) 제3기 주민자치회가 7일 위원 위촉식을 시작으로 본격 출범했다.

제3기주민자치회는 2기에서 활동한 위원 24명과 신규 위원 4명을 포함해 총28명으로 구성됐다.

위촉식에 이어 임원선출은 회장 임장훈, 부회장 곽경태, 기획조정분과 고광호, 주민복지분과 전양현, 문화여가분과 김명희, 홍보소통분과 박점군 위원장, 감사 김완수 · 이연순, 재무 배판순, 간사 하재훈 위원 등이 선임됐다.

초산동 제3기 주민자치회 위원 26명이 위촉장을 받았다. 사진제공=초산동주민센터

또 정읍시 초산동(동장 손영아)은 지난5일 제3기 주민자치회 위원 26명 위촉식을 가졌다.

이날 3기 임원 선출에는 회장 김영호, 부회장 유영자, 감사 유순금 · 정개영, 간사 임혜은, 재무 백정아 위원 등이 선임됐다.

시기동과 초산동 3기 주민자치회는 2027년12월까지 2년간 동네 의제 발굴과 주민자치사업을 추진한다.

정읍=임장훈 기자

