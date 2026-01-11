이전기사
[새아침을 여는 시] 별 - 이병초
UPDATE 2026-01-11 19:16 (Sun)
[새아침을 여는 시] 별 - 이병초

기고 웹승인 2026-01-11 18:58

전북일보는 올해부터 본보 신춘문예 당선자 모임인 ‘문우회’와 함께 시인들의 안목이 담긴 시편들을 정기 연재합니다. 문신‧경종호‧박태건‧김유석 시인이 소개하는 시편을 통해 일상 속에서 문학을 더 가깝게 만나고, 시가 주는 위로와 활력을 나누고자 합니다. ‘새아침을 여는 시’는 매주 월요일 독자 여러분을 찾아갑니다.

시냇물 속에 누가 별빛 한 점 내걸었다

바람이 닦아 놨을 잔물결 소리 만지작거리며

별은 반짝반짝 빛난다

시냇물은 오래된 기억일수록

더 맑게 닦아 놓는다

지푸라기 끝에 대롱대롱 매달려 있다가

또옥똑 떨어지는 짚시랑물을

손바닥에 받아내던 가시내 눈알 속에도

저렇게 별이 반짝였다

뒷머리 갈래 내어 참새 꽁지같이 묶어서

목선이 더 가늘어진 별

시냇물 속 깊숙한 데서

쌀알처럼 빛난다

 

새해가 되면 마음에 새기는 일이 몇 가지 있다. 올해는 자주 별 올려다보기를 정했다. 별 본 지 오래이기도 하지만, 사는 일이 고단해서였을까? 그간 고개 숙이는 일이 잦았다. 게다가 누군가를 진심으로 우러르는 일도 드물어졌다. 아무리 허름한 사람이라도 우러르는 마음만 있으면 누구보다 맑게 빛나는 별빛 같을 텐데. 그런 마음으로 이 시를 읽다 보면 저절로 알게 된다. 별은 스스로 빛나기 전에 우러러보는 사람의 눈빛을 닮아 반짝거린다는 걸. 올 한해 세상에서 가장 빛나는 별빛 하나 내거는 마음으로 누군가를 우러르는 날들 많아졌으면 좋겠다. /문신 시인

 

새 아침을 여는 시

저작권자 © 전북일보 인터넷신문

#새아침을 여는 시 #문우회 #문신 #이병초 #별
