[새 아침을 여는 시] 아름다운 이치-박남준
UPDATE 2026-01-18 19:02 (Sun)
[새 아침을 여는 시] 아름다운 이치-박남준

웹승인 2026-01-18 17:44 수정 2026-01-18 17:44

뒤뜰에 창을 냈다

사과나무 묘목은 언제 몸을 열까

궁금함과 기다림 사이

그리움이 움튼다

여전하다 소식 없다 꿈쩍없더니

비비비 한 사흘 비 갠

뜰에 내려 두리번거린다 딱새다

통 통 통 발자국을 찍는다

휘이청 기다리는 먹이를 물고

사과나무에 앉아 망을 보다 푸릉 떠난 가지

오오래 흔들린다

흔들 흐은 들들들 손 흔든다

산다는 것 서로의 다리가 되어

건너는 것이구나

그리하여 어린 사과나무의 긴 잠이 깨었는가

꼬물꼬물 꼼지락거리며

눈곱만 한 이파리를 내미네

한 잎의 초록도

사랑이 깃든 후에야 싹을 틔우는 

저 아름다운 이치라니

흔들리는 것의 이쪽과 저쪽 사이에는 얼마나 많은 것들을 담고 있을까?

사과나무 가지와 딱새, 그리 별것도 아닌 것들의 만남과 헤어짐으로 인해 초록이 돋고, 우주의 한 순간도 열린다. 문득, 목소리를 높이며 말했던 것들, 눈을 부릅뜨고 바라보던 것들이 하찮아진다. 그것들이 얼마나 쉽게 사라지며 소멸했는지를 생각한다. 그리고 누군가의 눈길 하나로 내 미소가 더욱 깊어지던 순간을 생각한다. 나를 스쳐 간, 내가 스쳐 온 인연들을 가만히 꺼내본다. 실은 이런 것들이 지금까지 나를 키웠고 앞으로도 나를 보듬어주리라. 그것이 꼭 사랑이 아니어도 될지 모른다. / 경종호 시인

새 아침을 여는 시

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#새아침을여는시 #아름다운이치 #박남준 #경종호
기고 gigo@jjan.kr
