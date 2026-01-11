[속보] 이성윤 의원, 더불어민주당 최고위원 선출

평당원 최고위원인 박지원 위원이어 전북 출신 2명 입성…전북정치 입지 강화될 듯

11일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당 최고위원 보궐선거 후보자 합동연설회에서 최고위원에 당선된 후보들이 기념 촬영하고 있다./연합뉴스

더불어민주당 이성윤 국회의원(전주시갑)이 당의 최고 의사결정기구인 최고위원회 위원으로 선출됐다.

이 의원은 이날 국회의원회관 대회의실에서 열린 더불어민주당 최고위원 보궐선거에서 강득구(재선)·문정복(재선) 의원과 함께 3명의 최고 위원으로 선출됐다.

이날 권리당원 투표 50%, 중앙위원 50% 투표를 합산한 최고위원 보궐선거 결과 강(30.74%)·이(24.72%)·문(23.95%) 최고위원이 차례로 1∼3위를 기록했다. 이건태 의원은 4위로 탈락했다.

이 위원의 최고위원회 입성으로 민주당 최고위원회에는 사상 첫 평당원 최고위원인 박지원 위원과 이 의원을 포함해 2명의 전북 출신 최고위원이 자리하게 돼 전북정치권의 입지가 강화될 전망이다.

또한 비당권파(강득구)보다 정청래 대표 측 인사(이성윤·문정복)가 더 많이 지도부에 편입되면서 ‘정청래 체제’ 안정성이 어느 정도 담보됐다는 평가가 나온다.

이번 보선은 6월 지방선거 출마를 위해 사퇴한 최고위원 3명의 후임을 뽑기 위해 치러졌다. 신임 최고위원들의 임기는 전임 최고위원들의 잔여 임기인 올해 8월까지다.

이 위원은 이날 “한달동안 함께해주신 4분의 후보들께 감사드린다. 많은 당원들을 만났는데, 말씀하신 내란청산, 검찰 법원 개혁, 조희대 수사촉구, 그리고 당정청이 원팀이 되서 대한민국을 새롭게 만들어달라는 요구를 마음에 깊이 새겼다”며 “전주와 서울의 보좌진들 정말 수고 많으셨다. 감사하다”고 당선소감을 밝혔다.

백세종 기자

