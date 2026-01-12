전북현대 대표이사에 최재호 현대차 경영지원본부장 선임

구단과 모기업 간 긴밀한 소통·협력 이끌어 나갈 계획 임직원 지원 영역 총괄⋯구성원·팬·파트너 지원 강화

최재호 현대차 경영지원본부장. 전북현대 제공

전북현대모터스FC는 12일 최재호 현대자동차 경영지원본부장(부사장)을 신임 대표이사로 선임했다고 밝혔다. 본부장을 겸임하며, 구단과 모기업 간의 긴밀한 소통과 협력을 이끌어 나갈 예정이다.

최 신임 대표이사는 현대자동차에서 경영지원본부장을 맡아 임직원 지원 영역을 총괄했다. 이러한 경험을 바탕으로 운영 체계 개선과 구성원·팬·파트너 지원 강화에 집중할 계획이다.

전북현대 관계자는 “이번 인사 변화에 따라 모기업의 경영 관리 노하우를 구단 운영 전반에 보다 직접적으로 접목해 구단이 한층 더 발전할 수 있는 계기가 될 것으로 기대된다”고 설명했다.

