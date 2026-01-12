최병관 전 행정부지사, ‘익산·군산·김제’ 연대 제안

전국적인 초광역 경쟁 속 전북 고립무원 위기 우려하며 대안 제시 표류 중 전주·완주 통합 대신 새만금 배후 경제권 구축 필요성 강조

최병관 전 전북특별자치도 행정부지사

최병관 전 전북특별자치도 행정부지사가 최근 전국적으로 확산되고 있는 초광역 통합 논의와 관련해 ‘익산·군산·김제’ 연대를 전략적 대안으로 제시했다.

그는 12일 보도자료를 통해 “대전·충남, 광주·전남, 부산·경남 등 주요 광역권이 통합을 통해 경쟁력을 키우는 초광역 경쟁 시대는 이미 현실”이라며 “전북은 인구와 경제 규모 면에서 불리한 조건에 놓여 있는 만큼, 더 이상 결정을 미룰 수 없는 상황”이라고 진단했다.

이어 “새만금 특별행정구역 설치나 전주·완주 통합 논의가 지역 이해관계에 가로막혀 진전을 이루지 못하는 지금의 상황이 지속된다면, 전북은 거대 초광역 도시들 사이에서 점점 고립될 수밖에 없다”고 우려를 표하며, 전북의 대응 방향으로 각자도생이 아닌 ‘초광역 연대’ 전략을 제시했다.

전북특별자치도라는 제도적 지위를 단순한 명칭 변화를 넘어 실질적인 경쟁력 확보 수단으로 활용하기 위해서는 지역 정치권이 소모적인 내부 논쟁을 멈추고 전북 메가시티 중장기 로드맵을 공동 책임으로 가동해야 한다는 것이다.

특히 그는 “재정 특례 확대, 규제완화, 국가 정책과 연계된 전략사업 확보 등 특별자치도의 실질적인 권한을 정부로부터 이끌어내는 것이 무엇보다 중요하다”면서 장기가 표류 중인 전주·완주 통합의 대안적 협력 모델로 ‘익산·군산·김제’ 연대를 제안했다.

익산의 교통 인프라와 군산의 항만·새만금, 김제의 농생명 산업 기반을 연계해 ‘새만금 배후 경제권’을 구축한다면 전북 서부권은 독자적인 산업·물류 거점으로 성장할 수 있다는 판단에서다.

그는 “이는 행정 통합을 전제로 한 선언이 아니라, 특별지방자치단체 구성 등 단계적 협력을 통해 전북이 스스로 체급을 키워나가기 위한 현실적인 전략”이라고 강조했다.

익산=송승욱 기자

