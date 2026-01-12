민주당 전북도당 “이성윤 최고위원·한병도 원내대표와 혁신할 것”

“내란청산·민생∙개혁의 가속 페달, 전북 대도약의 전기 만들 것”

더불어민주당 전북특별자치도당(도당위원장 윤준병)은 12일 “정청래 당대표, 박지원 최고위원 등 지도부와 새롭게 지도부에 합류한 이성윤, 강득구, 문정복 최고위원, 한병도 원내대표와 어깨를 걸고 전북 대도약의 전기를 만들겠다”며 “해결하는 정치로 전북도민이 체감하는 변화를 이끌고 지방선거를 승리로 이끌겠다”고 다짐했다.

민주당 전북자치도당은 이날 도당위원장 명의로 낸 입장문에서 “당 최고위원 보궐선거에서 강득구(경기 안양시 만안구), 이성윤(전주시을), 문정복(경기 시흥시갑) 국회의원이 당선됐고, 원내대표 보궐선거에서는 한병도(익산시을) 국회의원이 선출됐다. 전북 당원을 대표해 축하드린다”면서 이같이 다짐했다.

민주당 전북도당은 “국민과 당원은 더불어민주당이 더욱 혁신해 내란 세력 청산, 민주헌정질서 회복을 앞당기고 이재명 대통령과 함께 대한민국 대전환을 속도감 있게 이끌어 가라 명령하고 있고 최고위원, 원내대표 보궐선거 과정에서도 확인됐다”고 했다.

그러면서 “새롭게 시작하는 당 지도부와 함께 당원주권 시대를 활짝 열고, 당·정·청 원팀으로 민생, 개혁의 가속 페달을 밟아 새로운 대한민국을 향해 더욱 힘차게 달려 나갈것”이라고 말했다.

백세종 기자

