전북현대 N팀, ‘신예 수비수’ K리그2 선수 영입

K리그 유망주로 꼽히는 수비수 이상명·최진웅 동시 영입 데뷔 첫해(2025년)부터 활약, 신입답지 않은 기량 보여 줘
전북현대모터스FC가 미래 수비 라인을 책임질 젊은 인재를 대거 보강했다.
전북현대는 12일 N팀(2군)에 지난해 K리그2 천안시티FC에서 데뷔한 수비수 이상명(23)·최진웅(22)을 동시 영입했다고 밝혔다.
두 선수 모두 데뷔 첫해부터 맹활약하며, 신입답지 않은 기량을 선보이면서 K리그 유망주로 주목받았다.
측면 수비수인 이상명은 181cm에 81kg의 탄탄한 피지컬을 자랑한다. 적극적인 수비 스타일과 탁월한 인터셉트 능력까지 갖추고 있으며, 우측 풀백부터 중앙 수비수까지 소화할 수 있는 멀티 자원이다.
이에 데뷔하자마자 33경기에 출장하며 천안시티의 주전 수비수로 입지를 굳혔다.
함께 영입된 최진웅 역시 186cm의 우수한 신체 조건을 갖춘 센터백이다. 지난해 18경기에 출전하며 가능성을 인정받았다. 특히 희소성이 높은 왼발 센터백 선수로, 킥 능력이 매우 뛰어나다는 평가를 받았다.
전북현대 관계자는 “이번 동시 영입을 통해 N팀의 수비 깊이를 더하는 동시에 장기적으로 A팀(전북현대) 즉시 전력감으로 성장할 수 있는 ‘육성 선순환 구조’를 더욱 공고히 할 계획이다”고 했다.
디지털뉴스부=박현우 기자
