李대통령 “내부 분열하면 국익 지킬 수 없어…힘 모아달라”

“중남미·중동 등 세계정세 소용돌이…국내 정치 역할, 더없이 막중" “정부와 국회, 여야 모두 주권자 대리해 국정 책임지는 공동 주체”

이재명 대통령은 15일 “우리 내부가 분열하고 반목한다면 외풍에 맞서 국익을 지킬 수 없고, 애써 거둔 외교 성과조차도 물거품이 될 것”이라며 외교·안보 분야에 대한 초당적 협력을 당부했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의 모두발언에서 “연초부터 중남미와 중동 등을 중심으로 세계정세가 소용돌이치고 있다”며 이같이 말했다.

이어 최근의 한중 및 한일 정상회담과 관련해 “주변국인 중국, 일본과 연이은 정상 외교를 통해 경제·문화 협력의 지평을 한층 넓히는 등 의미 있는 성과를 거뒀다”고 평가했다.

그러면서 “국제 질서의 불확실성이 증폭될수록 역내의 평화와 안정이 필요하다”며 “갈등 속에서도 균형점을 찾고 호혜적인 접점을 늘려가는 지혜로운 실용외교가 어느 때보다 중요하다”고 설명했다.

특히 이 대통령은 “지금은 국내 정치의 역할이 더없이 막중하다”고 강조했다.

이 대통령은 “정부와 국회, 여야 모두는 주권자를 대리해서 국정을 책임지는 공동 주체”라며 “작은 차이를 넘어 국익 우선의 책임정치 정신을 발휘, 국민의 삶과 나라의 내일을 위한 길에 힘을 모아달라”고 역설했다.

