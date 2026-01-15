곧 입대하는데⋯전북현대, 국대 변준수 입도선매(立稻先買)

오는 19일 국군 체육부대 김천상무프로축구단 입대…2년 뒤 전북현대 합류 전망

광주FC에서 활약한 국가대표 수비수 변준수. 전북현대 제공

전북현대모터스FC가 대한민국 수비의 핵심 유망주로 꼽히는 센터백 변준수를 영입했다.

전북현대는 15일 광주FC에서 활약한 국가대표 수비수 변준수(24) 영입을 확정했다고 밝혔다.

오는 19일 국군 체육부대 김천상무프로축구단에 입대하는 변준수는 수비진 세대교체를 이끌 적임자로 선택받았다. 김천상무에서 군 복무를 마친 뒤 2년 뒤 전북현대에 합류할 것으로 전망된다.

전북현대는 군 복무를 통해 한층 더 성숙해진 기량으로 복귀할 것을 확신하고, 장기적인 전력 강화를 위해 영입을 결정했다.

변준수는 탄탄한 체격 조건을 바탕으로 제공권 장악은 물론, 정확한 패스를 통한 후방 빌드업 능력이 탁월하다.

지난 두 시즌 동안 광주FC의 핵심 수비수로 활약하며, K리그 통산 71경기 5득점 3도움을 기록하는 등 공수 양면에서 존재감을 과시했다.

특히 지난해는 리그 33경기에 출전해 기복 없는 경기력을 선보여 리그 정상급 센터백으로 자리매김했다.

그의 잠재력은 대표팀에서도 확인됐다.

2024년은 AFC U23 아시안컵에서 주전 수비수로 활약하며 국제 무대 경쟁력을 입증했다. 지난해는 EAFF E-1 챔피언십(동아시안컵)을 통해 A대표팀 데뷔전까지 치르면서 차세대 수비 리더로서의 입지를 굳혔다.

변준수는 “K리그 최고의 명문 구단인 전북현대의 일원이 돼 큰 자부심을 느낀다”며 “입대를 앞둔 상황임에도 믿고 선택해 준 구단에 진심으로 감사드린다. 군 생활 동안 책임감을 잊지 않고 훈련에 매진해, 전역 후 전주성에서 팬들에게 완벽한 모습을 보여드리겠다”고 말했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지