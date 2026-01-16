이전기사
법원, ‘체포방해’ 1심서 윤석열 징역 5년 선고
UPDATE 2026-01-16 15:45 (Fri)
법원, ‘체포방해’ 1심서 윤석열 징역 5년 선고

김현지 웹승인 2026-01-16 15:08 수정 2026-01-16 15:08

결심공판 최후진술하는 윤석열. / 연합뉴스 제공

 

김현지 인턴기자

김현지 o_ozqa@naver.com
