청와대 신임 정무수석, 홍익표 전 민주당 원내대표

靑 “관용과 협업의 정치를 지속적 실천해온 분" 우상호 전 수석, 사의…강원도지사 출마 준비

홍익표 신임 청와대 정무수석. /청와대 제공

홍익표 전 더불어민주당 원내대표가 청와대 신임 정무수석비서관에 임명됐다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 18일 브리핑에서 사의를 표명한 우상호 정무수석의 후임으로 홍 전 원내대표가 임명됐다고 밝혔다.

홍 전 원내대표는 이달 20일부터 정무수석 임기를 시작한다.

당 민주연구원장과 정책위의장, 국회 문화체육관광위원장 등을 지낸 3선 중진 출신으로, 원내대표 시절 당 대표였던 이재명 대통령과 호흡을 맞춘 경험이 있다.

이 수석은 “합리적이고 원만한 성품으로, 국회의원 시절 갈등과 대립을 타협과 합의로 해결해야 한다는 신념 아래 관용과 협업의 정치를 지속적으로 실천해온 분”이라고 설명했다.

이어 “청와대는 정무 기능에 공백이 없도록 협치 기조를 잘 이어 나가겠다”고 덧붙였다.

우 수석은 사직 후 6·3 지방선거에서 강원도지사 출마를 본격적으로 준비할 것으로 알려졌다.

우 수석에 이어 김병욱 정무비서관도 성남시장 출마를 위해 조만간 사직할 것으로 전해졌다. 후임 정무비서관으로는 민주당 재선 의원 출신인 고용진 전 의원 등이 거론된다.

인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마 가능성이 제기되는 김남준 청와대 대변인을 필두로 다수의 비서관 및 행정관들이 지방선거 출마를 위해 청와대를 떠날 것이란 관측이 이어지고 있다.

이와 관련, 이 수석은 “아직 확정됐다고 밝히기 어렵다”며 “정무수석실에서 여러 명이 한꺼번에 빠지면 정무 기능에 손실이 올 수 있어 시간을 두고 검토하는 것으로 안다”고 말했다.

또 청와대에서는 선을 긋고 있지만, 대전·충남, 광주·전남 행정 통합 추진과 맞물려 강훈식 대통령 비서실장의 충청 차출론, 김용범 정책실장의 호남 차출론도 여전하다.

서울=김준호 기자

