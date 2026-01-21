전북 낮에도 영하권 추위…서해안 1∼8㎝ 눈

한파가 몰아친 20일 경기도 양평군 두물머리 주변 남한강이 얼어있다.연합뉴스

21일 전북은 흐리고 한낮에도 기온이 영하권에 머무는 강추위가 이어지겠다.

대설주의보가 내려진 고창과 부안, 서해안을 중심으로는 내일까지 1∼8㎝의 눈이 내리겠다.

아침 최저기온은 무주 -11.8도, 진안 -11.1도, 장수 -9.7도, 전주 -8.9도, 부안 -6도 등을 기록했다.

도내 낮 최고기온도 -4∼-1도로 춥겠다.

현재 익산ㆍ완주ㆍ남원ㆍ순창ㆍ임실ㆍ진안ㆍ무주ㆍ장수 등 8곳에는 한파주의보가 발효되어 있다.

미세먼지와 초미세먼지는 '좋음' 수준으로 예보됐다.

전주기상지청 관계자는 "동부 내륙지역의 최저기온이 영하 10도 아래로 떨어지는 강한 추위기 당분간 이어지겠다"며 "서해안을 중심으로 도내에 많은 눈이 예보돼 시설물 보호와 안전 운행에 각별히 신경 써야 한다"고 당부했다.

