[속보] 이재명 대통령 “美 반도체 100% 관세, 크게 우려 안 해"

21일 미국 반도체 관세 100% 인상 움직임 관련 언급 “뚜렷한 중심 가지고, 방침·원칙 따라 대응해 나가면 돼”

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 취재진 질문을 받고 있다. 연합뉴스 제공

이재명 대통령은 21일 미국 반도체 관세 100% 인상 움직임과 관련해 “사실 심각하게 우려하지 않는다. 통상적으로 나오는 이야기"라고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 “이럴수록 자기 중심을 뚜렷하게 가지고, 정해진 방침과 원칙에 따라 대응해 나가면 된다”고 밝혔다.

그러면서 “반도체 문제는 대만과 대한민국의 시장 점유율이 80~90% 된다. 관세 올리면 미국 반도체 물가가 100% 오르는 결과가 오지 않을까 싶다”며 “물론 조금은 부담하게 될지 모르지만, 대부분 미국 물가에 전가될 가능성이 높다”고 덧붙였다.

이 대통령은 대만과의 관계에 대해서는 “대만과 한국의 경쟁 관계 문제도 있기는 한데, 내용이 약간 다르다. 이럴 경우를 대비해 미리 대만보다는 불리하지 않게 하는 합의를 다 해 놨다”면서 “대만만큼은 불리하게 할 수도 있다는 뜻이다. 대만이 잘 견뎌내길 바란다”고 언급했다.

또 “미국에 반도체 공장을 안 지으면 관세를 올리겠다는 이야기도 있는 듯한데, 이것은 협상 과정에서 나올 수 있는 이야기다”며 “미국이야 반도체 공장을 많이 짓고 싶어 할 것이다. 험난한 파도가 오긴 했는데, 배가 파손되거나 손상될 정도의 위험은 아니어서 잘 넘어가면 되겠다”고 했다.

향후 대응 방안과 관련해서는 “조인트 팩트 시트에도 명확한 것처럼 우리가 뭔가를 할 때 상업적 합리성을 보장한다. 이것이 중요한 기준이 되겠다"면서 “그래서 너무 걱정하지 않으셔도 된다. 유능한 산업부 장관, 협상팀이 있기 때문에 잘 해낼 것이다”고 강조했다.

김현지 인턴기자

