[속보] 李대통령 “통일교·신천지 특검, 속으로 안 하고 싶을 것"

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스 제공

이재명 대통령이 21일 신년 기자회견에서 정교분리와 통일교·신천지 관련 특검 관련해 “속으로는 특검을 원하지 않으면서 겉으로만 말하는 것이 아닌지 의문이 들었다”고 입장을 밝혔다.

이 대통령은 “특검을 일방적으로 할 수 없으니 수사를 계속하라고 지시한 것”이라며 “많은 기관이 함께하면 수사 남용이나 정치적 의심의 여지가 줄어드는 만큼 검·경 합동 수사를 지시했다”고 설명했다.

그러면서 “애초에 수사를 지연시키거나 하지 않게 만드는 것이 목표였던 것은 아닌지 생각하게 된다”고 말했다.

종교 단체의 정치 개입 문제에 대해서는 단호한 입장을 밝혔다.

이 대통령은 “신천지가 오래전부터 정치에 개입해 왔다는 정황과 근거들이 나오고 있다”며 “종교와 정치를 분리하라고 헌법에까지 명시한 이유를 다시 되새겨야 한다”고 강조했다.

이어 “종교가 정치에 관여하게 되면 해소되지 않는 갈등이 발생할 수밖에 없는 매우 위험한 상황으로 간다”고 우려하기도 했다.

이 대통령은 종교 단체의 조직적 정치 개입이 최근 들어 더욱 심각해졌다고 진단했다.

그는 “신천지는 2000년대 초반부터 개입한 것으로 보이고, 통일교 역시 상당 부분 개입한 정황이 있다”며 “개신교의 경우 최근에는 대놓고 조직적으로 정치에 개입하는 모습이 나타나고 있다”고 언급했다.

또 “종교적 신념과 정치적 선호가 결합하면 타협이 불가능해진다”며 “이는 나라가 망하는 길”이라고 강하게 비판했다.

이 대통령은 “조직적으로 종교적 신념을 정치적 도구로 활용하는 행위는 결코 허용될 수 없다”며 “이번 기회에 반드시 뿌리를 뽑고, 엄정한 제재와 처벌이 이뤄져야 한다. 관련 법률 역시 보완할 필요가 있다”고 거듭 강조했다.

김현지 인턴기자

