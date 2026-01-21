전북 대설·한파주의보…재난안전대책본부 비상 1단계 가동

서해안 최대 10cm 적설 전망…제설·시설물 안전관리 강화 빙판길·강추위 대비, 취약계층 보호 및 현장 대응 총력

전북특별자치도는 21일 오전 9시를 기해 도내 5개 시·군(정읍·김제·순창·고창·부안)에 대설주의보가, 3개 시·군(진안·무주·장수)에 한파주의보가 발표됨에 따라 재난안전대책본부 1단계 비상근무를 가동했다.

기상청에 따르면 21일부터 22일까지 전북 지역에는 1~5cm의 눈이 내릴 것으로 예상되며, 많은 곳은 서해안을 중심으로 10cm 이상의 적설이 전망된다.

또한 북쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 당분간 아침 기온이 영하 10도 이하로 떨어지고, 강한 바람까지 더해져 체감온도는 더욱 낮아질 것으로 보인다.

전북자치도는 강추위와 함께 빙판길 및 도로 살얼음 발생이 우려됨에 따라 터널 구간 차량 운행 시 각별한 주의와 보행자 안전사고 예방을 당부했다.

도로 결빙으로 인한 사고를 예방하기 위해 주요 도로와 교통 취약 구간을 중심으로 염화칼슘 등 제설제 살포도 병행하고 있다.

또한 축사와 비닐하우스 등 적설과 강풍에 취약한 시설을 대상으로 사전 점검과 예찰을 강화하고, 비상 연락체계를 유지해 피해 발생 시 신속 대응이 가능하도록 대비하고 있다.

독거노인과 장애인 등 한파 취약계층 41만여 명에 대해서는 재난도우미를 활용한 안전 확인을 실시하고, 외출 자제와 보온 유지 등 한파 대응 행동요령을 안내하는 등 보호 활동을 강화하고 있다.

이 밖에도 온열의자와 방풍시설 등 한파 저감시설의 관리 상태를 점검하고, 양식생물 보호 조치를 중점 추진하는 한편, 수도관 동파 예방 홍보와 계량기 보온 관리도 병행하고 있다.

오택림 도 도민안전실장은 “강한 바람과 함께 서해안을 중심으로 강설이 예상되는 만큼, 추운 시간대의 옥외 작업은 가급적 최소화하고 노약자와 어린이는 야외 활동을 자제해 달라”며 “도로 제설작업과 적설 취약시설 안전관리에 만전을 기해 강풍과 적설로 인한 농작물·시설물 피해 및 안전사고 예방에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김영호 기자

