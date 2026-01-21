조국 조국혁신당 대표, 전북 찾아 ‘신년 비빔밥’ 비빈다

조 대표와 지도부 22일 전북도당 찾아 최고위 회의 개최 비빔밥 퍼포먼스 개최…“한솥밥 먹고 지방선거 승리”다짐

조국혁신당 조국 대표가 19일 국회에서 열린 중수청법ㆍ공소청법 대안입법 관련 최고위ㆍ의총ㆍ끝까지간다특위 연석회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

조국 당대표 등 조국혁신당 지도부가 전북을 찾아 현장 최고위원회의를 열고 올해 지방선거 승리를 위한 결의를 다진다.

혁신당 전북자치도당은 22일 오전 10시 30분 전주시 효자동 도당 당사에서 조 당대표와 최고위원 등 당 지도부가 참석한 가운데 ‘현장 최고위원회의’와 ‘2026 신년 다짐식’을 연다.

이날 행사는 1부 ‘정책과 민생(최고위)’과 2부 ‘화합과 결의(신년식)’로 진행된다.

먼저 오전 10시 30분에 열리는 ‘현장 최고위원회의’는 조국 대표가 직접 주재하며, 당 지도부는 이 자리에서 전북 지역의 주요 현안과 지역민의 애환을 들을 예정이다.

도당 관계자는 “중앙의 논리가 아닌, 전북 현장의 목소리를 정책에 반영하겠다는 지도부의 강력한 의지가 담긴 일정”이라고 설명했다.

오전 11시부터는 당원 130여 명이 함께하는 ‘2026 신년 다짐식 및 비빔밥 나눔 행사’가 열리며, 슬로건은 “한솥밥 먹고, 함께 뜁시다!”로 정했다.

신년 다짐식의 하이라이트는 ‘대형 비빔밥 퍼포먼스’라는 것이 도당의 설명이다.

조 당 대표와 지도부는 전주를 상징하는 대형 비빔밥을 함께 비비며, “다양한 목소리를 하나로 묶어 강력한 혁신 에너지로 승화시키겠다”는 메시지를 시각적으로 전달하게 된다.

오찬에서 조국 대표와 최고위원들은 직접 당원들에게 비빔밥과 국을 배식할 예정이다.

권위적인 격식을 내려놓고 당원들과 눈높이를 맞추며 ‘식구(食口)’로서의 유대감을 강화하겠다는 취지라고 도당은 덧붙였다.

정도상 도당위원장은 “현장 최고위원회의를 통해 전북의 미래를 고민하고, 신년 다짐식을 통해 승리의 에너지를 모으는 뜻깊은 날이 될 것”이라며 “한솥밥을 먹은 힘으로 2026년 지방선거에서 반드시 승리하겠다”고 밝혔다

백세종 기자

