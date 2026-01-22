이상길 정읍시의원, 체류형 관광도시 공약

"스포츠 허브 도시, 문화 예술 프리패스 관람도시로”

정읍시장 선거 출마를 선언한 이상길 시의원이 21일 시청 브리핑룸에서 “문화예술 및 관광, 스포츠는 인구 감소 시대에도 사람의 이동을 만들어내는 핵심산업이다”며 체류형 관광도시 조성을 위한 추가 공약을 발표했다.

이상길 시의원은 “정읍은 더이상 산업시설의 집합체가 아니다. 제조업 유치나 AI · 바이오와 같은 첨단산업만으로는 완성된 도시를 만들 수 없다” 면서 “이제 도시의 경쟁력은 얼마나 오래 머물고 어떤 기억을 남기는지가 가치가 되었다"고 강조했다.

이 의원에 따르면 정읍은 내장산, 구절초, 동학농민혁명, 정읍사라는 독보적인 역사·문화 자산을 이미 갖고 있음에도 불구하고 정읍은 ‘잠시 들렀다 가는 도시’에 머물러 있었다.

특히 이제 필요한 것은 관광객 수가 아니라 체류 시간과 경험의 밀도인 만큼 문화예술·관광·스포츠를 따로 보지 않고 서로 유기적으로 연결한 체류형 도시 전략으로 사람이 머물고, 다시 찾는 정읍으로 바꾸겠다는 것.

이와관련 핵심 추진 과제로 장명동 구 경찰서 부지에 컨벤션(웨딩) 기능을 갖춘 현대식 ‘한옥 유스호스텔(가칭 이순신유스호스텔)’ 설립, 정읍에서 올림픽 경기가 가능한 ‘복합문화체육관 건립’, 문화예술 행사 주최에 ‘시민 자기부담금 전면 철폐’ 등을 공약했다.

이 의원은 “천만 문화예술·관광도시 정읍과 스포츠 허브 정읍은 도시 이미지를 바꾸고, 지역경제를 살리며, 정읍을 다시 선택받는 도시로 만드는 미래전략의 핵심이다"며 “사람이 머무르고 다시 찾는 정읍의 구조적 전환을 추진하겠다”고 밝혔다.

