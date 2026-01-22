최도식 전 행정관 정읍시장 출마 선언

원자력병원 분원 유치 등 10대 정책 비전과 30개 주요 공약 발표

최도식 전 행정관이 21일 기자회견을 통해 정읍시장 선거 출마를 선언했다.

최도식 전 청와대 행정관이 22일 정읍시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 정읍시장 선거 출마를 선언했다.

최 전 행정관은 “지금 정읍은 인구 10만명 붕괴 직전으로 지역소멸의 가속페달을 멈출 마지막 골든타임이다" 며 “참신한 젊은 생각, 과감한 도전정신, 중앙정부와 소통 가능하며 본선에서 타당 후보를 압도할 수 있는 준비된 젊은 후보이다"고 주장했다.

이어 “정읍을 시민이 살맛 나는 도시, 머무르고 싶은 도시, 다시 돌아오고 싶은 도시로 대전환을 위해지난 4년간 준비했다"며 10대 정책 비전과 30개 주요 공약을 제시했다.

주요 공약은 △정읍시청에 지역소멸대응국 신설 △국립 암 전문 원자력병원 분원 정읍유치 △입시 커리큘럼 지원센터운영 △0세 아이 2인당 보육교사 1명 돌봄제 실시 △시내권 비즈니스호텔 400객실 이상 확보 △내장산 일대 정읍 생산 임산물 활용 힐링스파 건립 △한우 공공도축장 건립 △정읍 한우 직판매장 설치 △정읍 숙박 관광객 소비금액 5% 지역화폐 페이백 제공 △스마트 혁신 행정 1등 정읍 △방사성 동위원소 신약 산업 및 우주 방사선 부품연구센터 구축 △전북과학대학 도축 관련 학과 개설 등이다.

그는 “지난 대선 기간 이재명 대통령 후보 직속 국민대통합위원회 상근 팀장으로 일하며 대선 승리에 미력하나마 기여했다” 며 “지금이 정읍의 변화를 모색할 절호의 기회로 중앙정부와 소통 가능한 정읍시장이 필요한 시점이다”고 강조했다.

또한 “민주당 정읍시장 경선 출마 후보들에게 주 1회 분야별 정책 토론회를 하자"고 공식 제안했다.

최 전 행정관은 배영중, 정주고, 광주대학교 경제학과 졸업 및 동 대학원 경영학 박사 수료를 했으며, 청와대 행정관, 민주당 전북도당 정책기획국장과 정책실장을 역임하고 현재 전북도당 지역소멸대응 특별위원장을 맡고 있다.

