완주군의회, 전북도지사 ‘완주군 방문 연기’ 유감 표명

“갈등의 원인은 도지사… 방문 연기로 책임을 회피하지 말라” 주장

완주군의회 의원들이 19일 완주군처 브리핑룸에서 완주··전주통합을 반대하는 입장을 밝히고 있다. 완주군의회

완주군의회는 전북특별자치도지사의 ‘완주군 방문 잠정 연기’ 발표와 관련해 유감을 표명했다.

유의식 의장은 입장문을 통해 “이번 방문 연기는 갈등 해소를 위한 조치가 아니라, 완주·전주 통합 추진 과정에서 발생한 혼선과 책임을 완주군과 군민에게 전가하는 정치적 언어”라고 주장했다.

유 의장은 도지사가 방문 연기 사유로 ‘갈등 격화 방지’와 ‘민주주의의 시간’을 언급한 것과 관련해, "완주·전주 통합을 둘러싼 갈등은 군민이나 완주군의회가 자발적으로 만들어낸 것이 아니며, “충분한 사전 협의도, 공식적인 정부 절차도, 군민 동의도 없는 상태에서 ‘통합의 시계는 멈추지 않았다’는 선언부터 앞세운 도정 운영이 오늘의 갈등을 초래한 근본 원인”이라고 지적했다.

또 “도지사가 진정으로 갈등을 우려한다면, 방문 연기라는 상징적 조치가 아니라 통합 논의의 공식 중단, 군민 동의 없는 정치적 발언 자제, 기초자치와 지방의회에 대한 존중을 분명히 선언하는 것이 먼저”라고 촉구했다.

완주=김원용 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지