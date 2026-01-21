“지방 갈 여건 조성해야”…안호영 의원, 李대통령 ‘용인 반도체 발언’ 환영

李대통령, 신년 기자회견서 “전기 생산 지역에서 쓰이게 하는 게 대원칙” 안호영 의원 "에너지 전환·균형발전, 이제 정부와 전북이 함께 준비할 때”

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 취재진의 질문을 받고 있다. 연합뉴스

전북도지사 출마를 선언한 더불어민주당 안호영(완주진안무주)이 21일 이재명 대통령의 신년 기자회견에서 나온 용인 반도체 관련 발언을 환영한다고 밝혔다.

안 의원은 이날 보도자료를 통해 “대통령께서 이번 기자회견을 통해 에너지 전환과 지방균형발전이 선언이 아니라, 실제 정책 전환의 방향이라는 점을 분명히 하셨다”고 평가했다.

특히 안 의원은 이 대통령이 언급한 “정부를 믿고 국민들이 힘을 모아주시면 거대한 방향 전환이 가능하다”는 발언에 주목했다. 안 의원은 “이는 지금의 반도체·에너지·지역균형발전 논의가 어디로 가야 하는지를 정확히 짚은 발언”이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 용인 반도체 클러스터 이전 문제와 관련해 “정부 마음대로 되지 않고, 이미 정부 방침으로 정해진 것을 뒤집기는 쉽지 않다”면서도 “설득과 유도는 할 수 있다”고 밝힌 바 있다. 또한 용인 반도체 클러스터에 필요한 13GW의 전력(원전 10기 규모)과 용수 문제 등을 지적하며 구조적 어려움을 인정했다.

안 의원은 그동안 용인 반도체 클러스터가 안고 있는 전력·용수·송전선로 갈등 등 구조적 리스크를 지적하며, 새만금으로의 이전을 주장해왔다.

그는 “대통령의 발언은 용인 반도체 문제를 ‘이전 찬반’이나 ‘지역 간 갈등’의 프레임이 아니라, 에너지 전환과 국가균형발전이라는 큰 틀에서 재점검해야 한다는 메시지로 읽힌다”며 “이는 그동안 제기돼 온 문제의식과도 정확히 맞닿아 있다”고 밝혔다.

안 의원은 향후 전략에 대해서도 구체적인 방향을 제시했다.

그는 “이제 중요한 것은 말이 아니라 준비”라며 “대통령이 제시한 ‘거대한 전환’의 방향이 현실이 되기 위해서는, 전북을 비롯한 지방이 반도체와 첨단산업을 감당할 수 있는 조건을 선제적으로 갖추는 일이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

이어 “기업의 입지는 강요로 결정되지 않는다”며 “대통령의 말씀처럼 전력과 용수, 부지와 인프라, 정주 여건과 산업 생태계가 준비된 곳으로 설득·유도하면 기업은 합리적으로 판단할 수밖에 없다”고 덧붙였다.

안 의원은 “이제 ‘기업이 지방으로 이전하는 게 이익’이라는 대안을 정부와 지역이 함께 준비해야 할 시간”이라며 “전북이 에너지 전환 시대에 부합하는 산업 입지와 국가 전략 산업의 대안지로 설 수 있도록, 국회와 지역, 정부를 잇는 가교 역할을 책임 있게 수행하겠다”고 밝혔다.

끝으로 안 의원은 “대통령이 제시한 방향에 발맞춰, 전북이 ‘거대한 전환’의 수동적 대상이 아니라 능동적 주체가 될 수 있도록 준비해 나가겠다”며 도민들의 관심과 지지를 당부했다.

한편 용인 반도체 클러스터의 새만금 이전 논의는 지난해 12월부터 안호영 의원을 중심으로 본격화됐으나, 용인 지역 정치권의 강력한 반발과 함께 여당 내부에서도 의견이 엇갈리고 있는 상황이다.

