김관영 지사, 완주군 방문 연기…"통합 갈등 격화 우려"

“통합 갈등 격화 우려…지금은 ‘민주주의의 시간’ 필요” 김 지사, 통합 논의 동력 약화되는 것 아니라고 선그어

22일 예정됐던 김관영 전북특별자치도지사의 완주군 방문이 잠정 연기됐다.

김 지사는 21일 입장문을 내고 “지역 발전의 해법을 찾기 위해 오래전부터 준비한 방문이지만 완주·전주 통합을 둘러싼 찬반 갈등이 격화되면 안 된다고 판단해 방문을 연기하게 됐다”고 밝혔다.

김 지사는 “현재 완주는 미래를 향한 중대한 분기점에서 다양한 목소리가 분출되고 있는 만큼 완주군의회와 지역사회가 충분히 고민하고 자유롭게 토론할 수 있는 ‘민주주의의 시간’이 필요하다”고 강조했다.

이어 “통합을 둘러싼 찬성과 반대 의견 모두 완주를 사랑하는 군민들의 진심에서 비롯된 것임을 잘 알고 있다”며 “지금은 도의 방문보다 지역 내부의 숙의 과정이 우선돼야 한다는 결론에 이르렀다”고 설명했다.

김 지사는 방문 연기에도 불구하고 완주·전주 통합 논의의 동력이 약화되는 것은 아니라고 선을 그었다.

그는 “통합의 시계는 멈추지 않았으며, 오히려 변화를 위한 가장 중요한 골든타임을 지나고 있다”며 “방문을 잠시 미룬다고 해서 완주 발전과 전북 도약을 위한 도의 노력까지 멈추는 것은 결코 아니다”라고 강조했다.

김영호 기자

