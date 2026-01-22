[속보] 정청래 민주당 대표, 조국혁신당에 합당 제안

정청래 “조국혁신당, 우리와 합치자” 합당 제안 22일 전북 찾은 조국 대표, 합당 제안 답할지 주목

더불어민주당 정청래 대표가 22일 국회에서 조국혁신당과의 합당을 제안하는 기자회견을 하고 있다.

정청래 더불어민주당 대표가 조국혁신당에 합당을 제안했다.

정 대표는 22일 국회에서 긴급 기자회견을 열고 “조국혁신당에게 제안한다”며 “우리와 합칩시다”라고 말했다.

그러면서 “이재명 정부 성공과 지방선거 승리가 시대정신”이라며 “민주당과 혁신당이 추구하는 시대정신은 다르지 않다. 6·3 지방선거를 따로 치를 이유가 없다”고 덧붙였다.

정 대표는 “민주당과 혁신당이 이제 따로가 아니라 같이 시대정신에 입각해 이재명 정부 성공이라는 공동 목표를 위해 원팀으로 같이 뛰어야 한다”고 강조했다.

정 대표는 “두 당의 합당을 위해 조속히 실무 테이블이 만들어지기를 바란다”며 “혁신당의 화답을 기다리겠다”고 말했다.

한편 조국 조국혁신당 대표는 22일 오전 10시 30분 전주시 조국혁신당 전북특별자치도당 당사에서 당 지도부가 참석한 가운데 현재 최고위원회의와 2026 신년 다짐식을 개최한다. 이 자리에서 조 대표가 정 대표의 ‘합당 제안’과 관련해 발언이 나올지 주목된다.

육경근 기자

