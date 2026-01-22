완주군수 출마 국영석, ‘완주 자영업 3대 안전망 구축` 공약

국영석 출마예정자.

국영석 완주군수 출마예정자는 22일 정책이 소득이 되는 4호 공약으로 ‘완주 자영업 3대 안전망 구축’을 통해 자영업자가 행복한 완주를 만들겠다고 밝혔다.

국 출마예정자는 “자영업자의 경우 퇴직금이 없고, 여성 자영업자는 가사와 육아를 병행해야 하는 점, 판로개척, 자산 축척의 어려움이 있는 점, 청년 자영업자는 실패에 대한 두려움 등 위험이 상존하고 있다”며 “노후가 걱정 없고, 실패 걱정 없이 자영업을 할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 밝혔다.

자영업자 3대 안전망으로는 고령 자영업자 등의 안전망 구축을 위해 노란우산공제 가입 시 완주군이 지원하는 희망장려금을 현행보다 2배 늘린다. 또한, 폐업을 원할 경우 청년 창업가에게 기술이나 레시피 전수 시 군에서 기술이전료를 지원한다.

여성 자영업자에게는 매월 10만 원을 저축하면 완주군이 10만 원을 더해주는 ‘완주 여성 사장님 씨앗 통장’을 통해 자산 증식과 사업 확장 자금 마련을 돕는다.

또한, 갑작스러운 아이 질병, 휴교 등 매장에 아이를 두고 일하는 여성 자영업자에게 찾아가는 돌봄 서비스를 시행하고 비용의 90%를 군에서 지원한다. 1인 여성 점포 긴급출동 보안 시스템, 안심 비상벨 설치비용을 전액 지원한다.

청년 자영업자는 사회보험료 전액 지원을 통해 폐업 시 실업급여를 받을 수 있는 최소한의 안전장치를 마련하고, 폐업 후 재도전하는 청년에게는 ‘재기 응원금’을 지원한다는 내용을 담았다.

완주=김원용 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지