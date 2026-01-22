청와대, 민주-혁신 합당논의에 “李대통령 지론"

홍익표 정무수석 “사전 연락 받아…당청이 협의하진 않아” 오전엔 “논의된 것 없다”거리두기…당청 불통 우려에 ‘사전연락’ 공개

홍익표 청와대 정무수석(왼쪽)이 21일 취임 인사를 위해 국회를 방문, 더불어민주당 한병도 원내대표를 만나 인사말을 하고 있다. /연합뉴스 제공

청와대는 22일 더불어민주당과 조국혁신당의 합당 논의와 관련해 “양당의 통합은 이재명 대통령의 평소 지론”이라며 “양당 간 논의가 잘 진행되기를 지켜보겠다”는 입장을 밝혔다.

홍익표 신임 청와대 정무수석은 이날 기자들을 만나 양 당의 합당 논의에 대해 이같이 말했다.

이어 민주당 정청래 대표로부터 공식 발표 이전에 관련 내용에 대해 미리 연락을 받았다고 설명했다.

연락받은 시점에 대해서는 ‘전날 오후 국회에서 정 대표와 만나고서 청와대로 돌아온 이후’라고만 밝혔다.

홍 수석은 “(정확한 시점을 밝힐 경우) 누가 먼저냐, 누가 나중이냐는 논란이 생길 수도 있다”며 상세 언급은 삼갔다.

그러면서 “이번 일은 (당청이) 협의해서 진행한 일이 아니다”라고 선을 그었다.

이는 청와대의 부적절한 당무 개입이라는 지적이 나올 수 있다는 점을 의식한 언급으로 해석된다.

앞서 강유정 대변인은 이날 오전 브리핑에서 합당 추진과 관련해 “(청와대와 민주당 사이에서) 사전에 특별히 논의된 것은 없다”고 말한 바 있다.

그러나 오후 들어 ‘청와대가 연락을 받지 못했다면 당청 간 소통에 문제가 있는 것 아니냐’는 지적이 나오자, 청와대가 ‘사전 연락’ 사실을 공개하며 진화에 나선 것으로 풀이된다.

서울=김준호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지