“익산 서부권역다목적체육관 인력 수급 개선 시급”

수영 강사 부족 문제 심각 수준…기간제 강사 과도한 수업 배정이 채용 저해 요인 김미선 익산시의원, 자격증반 운영 및 초단기 파트타임 채용 제안하며 개선 촉구

김미선 익산시의원이 지난 26일 제275회 익산시의회 임시회에서 5분 자유발언을 통해 익산 서부권역다목적체육관 인력 수급 구조 개선을 촉구하고 있다./사진 제공=익산시의회

김미선 익산시의원

익산 서부권역다목적체육관 수영장의 운영 정상화를 위해 인력 수급 구조 개선이 시급하다는 주장이 제기됐다.

수영 강사 부족 문제로 인해 강습이 절반 수준으로 줄어들고 이에 따라 불편을 호소하는 시민들의 목소리가 커지고 있기 때문이다.

김미선 익산시의원은 지난 26일 제275회 익산시의회 임시회에서 5분 자유발언을 통해 익산시민들의 건강증진과 체육진흥을 위해 운영 중인 서부권역다목적체육관 수영장의 문제점을 지적하며 개선을 촉구했다.

그에 따르면, 현재 수영장에는 수영 강사인 공무직 4명이 근무하고 있으며 추가로 안전요원 1명과 기간제 강사 채용을 추진하고 있지만 지원자가 없어 난항을 겪고 있다.

원활한 수영 프로그램 진행과 안정적인 운영을 위해서는 기본 8인 체제가 이상적이지만, 가용 인원수가 부족하다 보니 수영 강습이 줄어들고 이에 대한 민원이 늘어날 수밖에 없는 상황이다.

그는 “법적으로 수영장에 안전요원 2명이 필수로 배치돼야 하기 때문에 수영 강사 공무직 4명이 오전·오후 교대로 안전요원을 겸하며 근무하고 있고, 이 때문에 이들이 전부 수영 강습에 투입될 수 없다”면서 “게다가 현시점에서 기간제 강사 1명조차 채용되지 않아 수업 진행이 거의 불가능한 상황”이라고 지적했다.

이어 “수영 강습 시간표를 보면, 기간제 강사 1명이 일주일에 13개의 수업을 전담하는 반면 공무직 강사 4명은 안전요원 겸임 탓에 각각 2개의 수업만 맡고 있다”면서 “고도의 체력 소모가 따르는 강습 특성상 기간제 강사 1명에게 과도한 수업을 배정하는 것은 불합리한 구조이기 때문에 강사 채용이 어려운 것”이라고 꼬집었다.

또 “더욱 안타까운 것은 2년 전에도 강사 부족으로 3개월간 수업이 중단된 사례가 있음에도 불구하고, 익산시와 도시관리공단은 실질적인 해결책을 내놓지 못했다는 것”이라며 “2025년 하반기에 기간제 강사 처우 개선을 위해 급여 인상률을 소폭 높였다고는 하지만 여전히 강사 확보가 어려운 것을 볼 때, 단순히 급여 문제가 아니라 인력 수급 구조 자체에 근본적인 결함이 있는 것”이라고 강조했다.

그러면서 원활한 강사 확보와 시민 불편 해소를 위한 두 가지 방안을 제안했다.

첫째는 수영 강사를 직접 육성해 배출하는 선순환 구조 구축이다. 수영 강사로 일반인을 지도하기 위해서는 생활체육지도사 자격증을 취득해야 하지만 필기와 실기시험을 비롯해 3단계 과정을 독학으로 준비하기에는 진입 장벽이 높기 때문에 수영 프로그램으로 자격증반을 신설해 전문가의 도움을 받을 수 있도록 지원한다는 구상이다.

둘째는 기간제 수영 강사의 근무 형태를 초단기 파트타임으로 해 채용의 유연성을 확보하는 방안이다. 전주시의 경우 주 14시간의 초단기시간 근무가 수영 강사들의 높은 호응을 얻고 있다는 게 그의 설명이다.

그는 “수영장이 있어도 강사가 없어 배울 수 없는 고충을 주민들이 언제까지 겪어야 하냐”며 “행정의 목적이 국민의 권익 보호와 공공의 이익 실현에 있기에, 공단이 위탁운영하고 있다고 손 놓고 있지 말고 시가 함께 머리를 맞대고 해결책을 찾아야 한다”고 피력했다.

익산=송승욱 기자

