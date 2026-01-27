이전기사
전북일보로고

농어촌공사, 청년농 초청 농지은행사업 설명회
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-01-27 18:26 (Tue)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 김제

농어촌공사, 청년농 초청 농지은행사업 설명회

강현규 웹승인 2026-01-27 13:55 수정 2026-01-27 13:55

한국농어촌공사 동진지사 제공

한국농어촌공사 동진지사(지사장 고광돈)는 27일 지사 회의실에서 청년농업인을 초청해 농지은행사업 설명회를 개최했다.

이번 설명회는 농업인 소유 농지 임대수탁 수수료 폐지 등 농지은행 제도 개선사항, 농지은행 주요사업 소개, 참석자 질의 응답 순으로 진행됐다.

2026년 농지은행 사업예산은 전년대비 46.5% 증가한 2조 3289억원으로 확정됐다. 특히「공공임대용 농지매입」 사업비는 전년 9605억원에서 1조 6137억으로 68% 확대돼 은퇴 농업인과 청년농업인 지원이 한층 강화될 전망이다.

고광돈 동진지사장은 “농업인이 마음 놓고 영농에 종사할 수 있도록 지속적인 지원과 소통을 이어가겠다”고 말했다.

김제=강현규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

강현규 kanghg2222@daum.net
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr