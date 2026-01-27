‘글로벌 메가 샌드박스 1호’ 본격화… 새만금 헴프산업클러스터 민관협의회 출범

헴프 산업화 제도 정비, 민·관협력 기반 조성 고부가가치 미래 산업 육성, 전문가 협업체계 구축

전북특별자치도가 헴프(대마)산업을 기반으로 한 고부가가치 산업 육성에 본격적인 시동을 걸었다.

전북자치도는 27일 전북테크비즈센터에서 ‘새만금 헴프산업클러스터 조성 민관협의회 출범식’을 개최했다.

이날 행사에는 김종훈 전북자치도 경제부지사를 비롯해 새만금개발청, 농생명 분야 국가기관, 정부출연기관, 대학·연구소, 산업체 전문가 및 시·군 관계자 등 100여 명이 참석했다.

이번 출범식은 새정부 국정과제로 추진 중인 ‘글로벌 메가 샌드박스 1호’ 사업의 일환으로, 헴프를 활용한 고부가가치 바이오소재 산업을 육성하고자 마련됐다. 특히 헴프산업 육성 및 제도 정비를 위한 민관협력 플랫폼 구축과 함께 각계 전문가들의 전략적 의견을 수렴하는 자리가 됐다.

민관협의회는 2026년 1단계로 전문가 30명 중심으로 출발해 2027년 이후 산·학·연·관 100여 명 규모로 확대된다. 협의회는 규제개선 및 제도정비 지원, 헴프 기반 산업화·실증·기술개발 플랫폼 구축, 지역 산업생태계 조성 및 글로벌 협력 가속화 등의 역할을 수행한다.

출범식에서는 새만금 헴프산업클러스터 조성방안이 발표됐다. 클러스터는 새만금 농생명권역 4공구 53ha 부지에 2026년부터 2035년까지 10년간 총 3875억 원을 투입해 조성된다. 헴프재배단지, 헴프소재상품화센터, 헴프산업벤처센터를 구축하고 컨트롤타워로 헴프산업진흥원과 헴프안전관리센터를 설립해 재배부터 제품 생산까지 전주기 체계를 갖춘다.

‘헴프산업 육성 및 지원에 관한 특별법‘ 제정 방안도 제시됐다. 특별법은 총 5장 26조로 구성되며 마약류관리법 등 기존 법률과 충돌 시 우선 적용되는 위상을 갖는다. 헴프안전관리지역 지정, 헴프산업진흥원 설립, 재배·육종부터 제조·수출입까지 전과정 관리체계 구축 등이 핵심 내용이다. 법률 제정 시 헴프의 산업적 이용과 안전관리에 대한 법적 기반이 마련돼 지속적 성장이 가능해진다.

또한 민관협의회 출범을 알리는 슬로건 퍼포먼스가 진행돼 규제 개선과 제도적 기반 마련의 중요성에 대한 참석자들의 공감대를 이끌고 헴프산업에 대한 범국민적 인식 개선과 참여를 촉구했다.

글로벌 헴프 시장은 2030년 약 106조 원 규모로 성장할 전망이며 미국·캐나다 등 주요국은 THC 0.3% 이하 대마를 마약류에서 제외하고 다양한 산업화를 추진 중이다.

김종훈 도 경제부지사는 “세계적으로 헴프 규제가 완화되는 흐름 속에서 이번 협의회 출범은 전북이 헴프 산업을 선도하는 핵심 거점으로 도약하는 계기가 될 것”이라며 “개방형 혁신을 통해 산·학·연·관이 함께 신성장 미래산업의 중심을 조성하겠다”고 말했다.

