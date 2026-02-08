이원택 국회의원 북콘서트 성황개최, 내발적 발전 전략 제시

정청래 당대표, 한병도 · 문정복 · 이성윤 등 당 지도부 대거 참석

이원택 국회의원은 7일 전주대학교 수퍼스타홀에서 저서 ‘이원택의 진심’ 북콘서트를 열고 , ‘도민주권시대’ 비전을 제시했다. 박진영 정치평론가의 사회로 진행된 행사에서는 저서에 담긴 ‘내발적 발전 전략’ 이 집중 조명됐다.

이 의원은 “자꾸 좁아져만 가는 전북 성장의 길을 다시 넓히기 위해서는 외부에 기대던 발전 방식에서 벗어나 전북이 가진 자원과 사람의 잠재력으로 길을 새로 내야 한다”며 내발적 발전 전략으로의 전환을 주장했다.

이어 “전북은 스스로 미래를 설계하는 지역이 되어야 한다”며 외부 유치와 중앙 의존에 머물렀던 기존 성장 모델의 한계를 짚었다.

이 의원은 책에서 제시한 여러 전략 가운데 RE100을 바탕으로 한 신재생에너지 산업 전략을 전북 미래의 핵심축으로 강조했다.

이 의원은 “전북의 햇빛과 바람으로 지역 산업을 키우고, 그 에너지로 일자리를 만들면 청년들은 다시 전북으로 돌아올 것”이라며 전북을 단순한 에너지 생산지가 아닌 에너지 기반 산업을 주도하는 지역으로 전환하겠다는 구상을 밝혔다.

이날 행사에는 정청래 민주당 대표를 비롯해 한병도 원내대표, 문정복·이성윤 최고위원 등 당 지도부가 대거 참석했다.

정 대표는 축사에서 “당대표는 보통 출판기념회는 잘 가지 않는다”고 운을 뗀 뒤 “그런데 이 의원은 책 제목 그대로 진심이 있는 사람, 중심과 충심, 민주주의를 사랑하는 단심도 있다. 그래서 그에게 민심이 있고, 제가 이곳에 온 이유”라고 참석 의미를 부여했다 .

문재인 전 대통령은 서면 축사를 통해 “청와대에서 함께한 이원택 의원은 전북 현안을 최우선에 두고 국가균형발전을 이끄는 핵심 역할을 수행했었다”면서 “현장의 목소리를 정책으로 연결하는 실천력과 성실함, 특히 새만금을 대한민국 미래 산업의 중심으로 만들고자 한 열정은 깊은 인상으로 남아 있다”고 회고했다.

이날 북콘서트에는 김민석 국무총리와 우원식 국회의장, 정세균 전 국무총리, 이학영 국회부의장, 안규백 국방부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관 등 전현직 주요 인사들과 현직 국회의원 등 70 여 명이 영상 등을 통해 이 의원을 응원했다.

