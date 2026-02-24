1억원 공천헌금 의혹, 강선우 국회의원 체포동의안 가결

Trend news
국회 찬성 164표로 강 의원 체포동의안 가결 3월 초 영장실질 심사 열릴 듯
2022년 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 1억원의 공천헌금을 받은 혐의로 구속영장이 청구된 무소속 강선우 의원의 체포동의안이 국회를 통과 했다.
국회는 이날 오후 본회의를 열고 재석의원 263명 가운데 찬성 164표, 반대 87표, 기권 3표, 무효 9표로 강 의원의 체포동의안을 가결했다.
이에 따라 법원은 강 의원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 기일을 잡을 수 있다.
강 의원의 영장심사 기일은 이르면 다음 달 초가 될 가능성이 높다. 이에 앞서 김 전 시의원의 영장심사가 이번 주 중에 먼저 열릴 전망이다.
서울=이준서 기자
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글