1억원 공천헌금 의혹, 강선우 국회의원 체포동의안 가결
UPDATE 2026-02-24 17:38 (Tue)
이준서 웹승인 2026-02-24 16:01 수정 2026-02-24 16:01 
국회 찬성 164표로 강 의원 체포동의안 가결
3월 초 영장실질 심사 열릴 듯

 

Second alt text
강선우 의원, 체포동의안 신상 발언    (서울=연합뉴스) 이동해 기자 = 이른바 '공천헌금 1억원 수수' 혐의로 구속영장이 청구된 무소속 강선우 의원이 24일 국회에서 열린 2월 임시국회 8차 본회의에서 자신의 체포동의안에 대한 신상 발언을 하고 있다. 2026.2.24    eastsea@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

2022년 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 1억원의 공천헌금을 받은 혐의로 구속영장이 청구된 무소속 강선우 의원의 체포동의안이 국회를 통과 했다.

국회는 이날 오후 본회의를 열고 재석의원 263명 가운데 찬성 164표, 반대 87표, 기권 3표, 무효 9표로 강 의원의 체포동의안을 가결했다.

이에 따라 법원은 강 의원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 기일을 잡을 수 있다. 

강 의원의 영장심사 기일은 이르면 다음 달 초가 될 가능성이 높다. 이에 앞서 김 전 시의원의 영장심사가 이번 주 중에 먼저 열릴 전망이다.

서울=이준서 기자

#강선우 #체포동의안 #가결 #영장심사
이준서 imhendsome@naver.com
