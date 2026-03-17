[현장] 전북 기름값 안정세···산업계는 ‘직격타’

1739~1799원대로 안정세, 오피넷 가격도 하락 중동 생산시설 파괴로 고유가 최소 연말까지 지속

17일 오전 전주시의 한 알뜰주유소가 휘발유 1779원, 경유 1799원의 기름값을 받고 있다. 사진= 김경수 기자

"일반인들의 기름값은 정부의 정책으로 안정세이지만, 공장에 들어오는 기름은 이미 큰 폭으로 올라간 상황입니다”

정부의 최고가격제 시행 이후 도내 주요소의 기름값들이 상대적으로 안정세를 보이고 있지만 최고가격제 적용을 받지 못하는 산업계는 직격타를 맞고있다.

17일 전북일보가 전주시 일대의 주유소 십여 곳을 돌아본 결과, 지난주 길게 늘어섰던 차량들의 줄은 모두 사라졌다. 대부분 주유소는 1700~1800원대 가격을 유지하고 있었다. 기름을 넣고 있던 이모(40대)씨는 “대부분의 주유소들의 기름값이 비슷해져서 예전처럼 그냥 집 앞에 있는 주유소에서 기름을 넣고 있다”며 “빠르게 정책을 도입한 덕에 소비자들은 그래도 지난주보다 상황이 나은 것 같다. 다만 지금 가격도 상당히 부담이 가는데, 가격이 언제 다시 내려갈 수 있을지 궁금하다”고 말했다.

전주시 내 한 주유소 관계자는 “정부에서 공급가를 지정하다보니, 다른 주유소와의 경쟁이 다시 시작됐다”며 “많은 주유소가 최고가격제가 시작되기 전 주문을 한 기름으로 저장소가 가득차 있는데, 공급받았던 가격대로 팔면 손님들이 찾아오지 않을 것으로 생각돼 가격을 내려야 했다. 손해가 발생하고 있지만 어쩔 수 없다”고 토로했다.

한국석유공사 오피넷에 따르면 이날 전북 지역 휘발유 평균 가격은 전날보다 5.72원 내린 1824.11원으로 나타났다. 최저가는 1729원, 최고가는 1999원으로 조사됐다. 경유 또한 전날 대비 4.89원 내린 1820.91원으로 최저가 1735원, 최고가 1999원으로 최고가가 휘발유와 동일했다. 최근 가장 높았던 주유소 기름 가격은 지난 10일로 휘발유 평균 1904원, 경유 1919원으로, 현재는 최고가 대비 평균 80원 가량 하락한 상황이다.

안정세를 보이는 주유소와 달리 산업계는 직격타를 맞았다. 최고가격제의 대상이 주유소에 한정됐기 때문이다. 정유사가 각 기업의 공장에 공급하는 기름은 상승한 기름값이 그대로 반영되고 있다.

전주시에 위치한 한 화학 공장 관계자는 “아직 올라간 기름값이 전부 반영되지 않은 상황에도 높아진 기름값에 운영이 힘든 상황이다. 3월 말을 기점으로 전쟁 이전에 비축해놨던 기름들이 모두 떨어지면 큰 폭으로 가격이 상승한다는 전망이 나오고 있는데, 이 상태로 가면 석유 화학업계나 공장들은 문을 닫을지도 모른다”고 토로했다.

전문가는 이란 전쟁으로 인한 기름값 상승의 여파가 연말까지 이어질 것으로 전망했다.

유승훈 서울과학기술대학교 에너지정책학과 교수는 “현재 정부는 각 정유사에 손해가 발생할 경우 손해분을 메워주는 방식으로 가격 상한제를 운영하는 것이다”며 “산업체의 경우 최고가격제가 반영되지 않기 때문에 싱가포르의 기름값을 토대로 공급이 될 것이다. 문제는 전쟁의 장기화인데, 이미 석유 생산시설이 타격을 받으면서 기름값이 높아질 수 밖에 없는 상황으로 당장 전쟁이 끝나도 연말까지는 고유가가 이어질 것으로 보인다”고 진단했다.

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