안호영 의원 “네거티브 중단, 정책 중심 선거 치러야"

안 “전북지사 선거, 차기 전당대회 발판 삼지 말길”

안호영 전북도지사 경선 후보가 6일 전북도의회에서 기자회견을 열고 있다. /백세종 기자

더불어민주당 전북특별자치도지사 경선에 출마한 안호영 국회의원은 6일 “이번 전북자치도지사 선거는 대통령과 함께 전북을 움직일 도지사를 뽑는 선거로, 네거티브를 중단하고 정책 중심의 선거를 해야한다”고 촉구했다.

안 의원은 이날 오전 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “정책 경쟁이 중심이 될 선거가 최근 상황을 계기로 전북도지사 선거가 흠집 내기와 정치적 공방 등 대통령 중심이 아니라 차기 전당대회를 위한 발판으로 소비되고 있다"면서 이같이 말했다.

그는 자신을 둘러 싼 음해도 돌고 있다고 이를 반박했다.

안 의원은 “김관영 지사의 비상징계와 관련해 자신이 투서했다고 책임을 떠넘기는 네거티브 구전이 돌고 있지만, 이는 전혀 사실이 아니며, 근거 없는 네거티브는 중단돼야 한다”고 밝혔다.

그는 “이번 선거는 이재명 대통령 출범 이후 처음 치러지는 선거로, 전북이 국가 전략 속에서 중심으로 도약할지, 다시 주변으로 밀릴지가 결정되는 중요한 선택”이라며 “이재명 정부는 에너지 대전환을 기반으로 AI, 반도체 등 국가 성장 산업을 지방으로 확장하겠다는 분명한 방향을 갖고 있다. 에너지에 대한 풍부한 이해를 바탕으로 전북의 기회로 연결할 수 있는 도지사를 선택해야한다”고 강조했다.

안 의원은 무소속 신분이 된 김관영 지사와의 연대가 일부 논란이 된 부분에 대해서는 “전북도정의 연속성과 도정 철학을 잇는다는 부분에서 문제가 될것이 없다고 본다”고 했다.

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